อัยการยื่นอุทธรณ์แล้ว! คดี "ทักษิณ" หมิ่นเบื้องสูง ให้จำเลยทำคำแก้ภายใน 15 วัน

ศาลอาญารับอุทธรณ์ คดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งยื่นให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดี"ทักษิณ "หมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 หลังศาลชั้นต้นยกฟ้อง
วันนี้ (28 พ.ย.) ความคืบหน้า กรณีนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด มีคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์คดีหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน กับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อปี 2558
โดยที่ผ่านมาอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เจ้าของสำนวนได้ยื่นขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ต่อศาลอาญาครั้งละ 30 วัน รวม 3 ครั้ง
ล่าสุดวันนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 โจทก์เจ้าของสำนวน ได้ยื่นคำอุทธรณ์คดีพร้อมเอกสารประกอบต่อศาลอาญาแล้ว
ศาลอาญาจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยาย รับอุทธรณ์ของโจทก์ สำเนาให้จำเลยแก้ภายใน 15 วันนับแต่วันรับสำเนาอุทธรณ์
ทั้งนี้ ผลของคำสั่งศาลอาญาในวันนี้ก็คือ ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ของอัยการซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้แล้ว และสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ดังกล่าวไปให้ฝ่ายจำเลยทำคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาอุทธรณ์นั้น