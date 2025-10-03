”โจ๊ก“ ยังวิ่งรอบทวงความคืบหน้าสอบวินัย ปธ.ศาลปค.สูงสุด จ่อฟ้องอีกตุลาการอ้างพูดเกลียดตน

อดีตตร.ดัง เดินสายไม่หยุดทวงถามความคืบหน้าคดีสอบวินัย ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ปมแทรกแซงคดี จ่อฟ้อง ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุดอีกราย อ้างพูดว่าเกลียดตน
วันนี้ (3 ต.ค. 68) พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล (บิ๊กโจ๊ก) อดีตรอง ผบ.ตร. เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีการแจ้งดำเนินการทางวินัย กับประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานแผนกคดีฯ โดยพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า วันนี้ ตนเองมาติดตามความคืบหน้าคดี ที่ได้ยื่นดำเนินคดีทางวินัยกับผู้บริหารศาลปกครองทั้ง 2 ท่าน เพราะมีพฤติกรรมประวิงเวลา เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์คณะเจ้าของสำนวนคดีใหม่ เนื่องจากตุลาการในองค์คณะเกษียณแล้ว 4 ท่าน และต้องมีการแต่งตั้งตุลาการคนใหม่ เข้ามาทำหน้าที่แทน ตนจึงกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะขนาดคำขอทุเลาการบังคับคดี ยังมีการแทรกแซง เปลี่ยนผลการพิจารณาขององค์คณะเจ้าของสำนวน เป็นการลงมติโดยที่ประชุมใหญ่ของตุลการศาลปกครองสูงสุดแทน ทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย
ส่วนคดีที่ได้ยื่นฟ้อง ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด 2 ท่านไว้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นั้น ก็จะได้มีการนำเอกสาร ที่มาติดตามความคืบหน้าคดี ไปยื่นเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังบอกด้วยว่า ในสัปดาห์หน้า จะไปยื่นฟ้องตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านหนึ่ง ที่ออกมาพูดพูดกับเจ้าหน้าที่ศาลว่า “ฉันเกลียดไอ้โจ๊กมันนะ” ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะว่า การพิจารณาอรรถคดี เป็นการพิจารณาในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจะต้องพิจารณาคดีอย่างปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง โดยจะนำพยานบุคคล ไปขึ้นเบิกความในชั้นศาล