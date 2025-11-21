ศาลฯ ไฟเขียวขยายเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 3 คดีทักษิณ ม.112 หลังอัยการยื่นคำร้อง

ความคืบหน้าคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (คดีหมายเลขดำที่ อ.1860/2567) ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลอาญามีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ให้ยกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้นั้น หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 ในวันนี้ (21 พฤศจิกายน) จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนครบกำหนด 2 วัน พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลอาญา (งานอุทธรณ์-ฎีกา) เพื่อขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเป็น ครั้งที่ 3 โดยในคำร้อง พนักงานอัยการระบุเหตุผลความจำเป็น เพื่อต้องการความรอบคอบในการตรวจทานและเรียบเรียงคำอุทธรณ์ให้สมบูรณ์ที่สุด
ทั้งนี้ ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้ว เห็นควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 30 วัน โดยกำหนดเส้นตายวันสุดท้ายในการยื่นอุทธรณ์ คือวันที่ 19 ธันวาคม 2568
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันฯ โดยอัยการสูงสุดในขณะนั้นเห็นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและได้มีความเห็นสั่งฟ้อง จนกระทั่งมีการนำตัวส่งฟ้องศาลและมีคำพิพากษายกฟ้องในเวลาต่อมา แต่อัยการยังคงใช้สิทธิ์ในการพิจารณายื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว
