อัยการบรรยายกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ฯ วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล

อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ จ.ระยอง บรรยายกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ฯ วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลที่โรงพยาบาลระยอง ให้ความรู้นักเรียนมัธยมร่วมร้อยคน
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมประดู่ทองชั้น H อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ได้จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีของเครือข่ายจ.ระยอง เนื่องจากในวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล
นายเทพประทานพรทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (อจ.คช.ระยอง) และน.ส.วรกต เกษปรีชาสวัสดิ์รองอัยการจังหวัด พร้อมคณะ ได้ร่วม เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
โดยผู้เข้ารับฟังการอบรม เป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยมีผู้รับฟังการบรรยายจำนวน 100 คน โดยการบรรยายได้เน้นย้ำ ถึงสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ของตนและของบุคคลในครอบครัว โดยวิทยากรเน้นย้ำให้มีความรักใคร่กลมเกลียว สมานฉันท์ซึ่งเป็นหัวใจของการยุติความรุนแรง
ส่วนบรรยากาศในการบรรยาย น้องๆนักเรียนผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความตื่นตัว ตั้งใจในการตอบคำถามของวิทยากร