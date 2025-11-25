รพ.ตำรวจ คว้ารางวัลผลงานโดดเด่นในการสนับสนุน ส่งเสริมการยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โรงพยาบาลตำรวจ คว้ารางวัลผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2568
วันนี้ (25 พ.ย.) ที่ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) มอบหมายให้พล.ต.ต.วรวุฒิ ชัยยศบูรณะนายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ดูแลศูนย์พึ่งได้ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2568 และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล/หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2568 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฯ ในการมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ
โดยในปี 2568 นี้ โรงพยาบาลตำรวจได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อีกทั้ง มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 6)/โฆษก โรงพยาบาลตำรวจ
โดยภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการเสวนา สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 6) ในฐานะโฆษก โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา เรื่อง "Family First : ครอบครัวไทยมีรัก ไร้ความรุนแรง Safe Zone for Al" เนื่องในโอกาสดังกล่าว โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะรองประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงภารกิจสำคัญของ ”ทีมตำรวจริบบิ้นขาว” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างและปกป้องหัวใจของทุกคนที่ถูกทำร้าย “ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตาม…ตำรวจริบบิ้นขาวพร้อมโอบอุ้มและพาคุณกลับมายืนอย่างมั่นคงอีกครั้ง” โดยมุ่งเน้นในเรื่องการณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง และอุดช่องว่างที่ผู้เสียหายจำนวนมาก ที่ไม่กล้าบอกใคร ไม่กล้าไปแจ้งความ และต้องเผชิญความทุกข์โดยลำพัง “ทีมตำรวจริบบิ้นขาว” จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้เสียหายสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องรู้สึกอาย ไม่ต้องกลัว และมั่นใจได้ว่า ทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
ทั้งนี้ สำหรับสถิติการให้บริการผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อเพจ “Because Depress We Care” ของกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ รวมถึงการให้คำปรึกษาผ่าน สายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ พบว่า ตั้งแต่ปี 2661 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568 มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 9,886 ครั้ง ผ่านทาง lnbox 2,682 ครั้ง ผ่านทางสายด่วน 7,204 ครั้ง หากพบเห็นผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง หรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถติดต่อผ่านช่องทางเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ หรือ Facebook : “Because Depress We Care” และสายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ โทร : 08-1932-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง