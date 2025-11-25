ตร.ยันพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย ขอประธานสภาฯ นัดประชุมร่วม 3 กมธ.ครั้งเดียวจบ ลดซ้ำซ้อน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำจุดยืนเคารพกลไกสภาฯ พร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัย ขอประธานสภาฯ วินิจฉัย "ประชุมร่วม" เหลือนัดเดียว ลดความซ้ำซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุ่มเทสรรพกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
วันนี้ (25 พ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 คณะ ในห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ, คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และคณะกรรมาธิการการตำรวจ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการทั้ง 3 คณะ เพื่อขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุม "จนกว่าจะได้รับคำวินิจฉัยจากประธานสภาผู้แทนราษฎร" เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอชี้แจงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤตภัยธรรมชาติ : ในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสูงสุด (Top Priority) ที่ไม่อาจละเลยได้
2. ประเด็นความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบ : จากการพิจารณาหนังสือเชิญทั้ง 3 ฉบับ พบว่าเนื้อหาที่มีการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน และกลุ่มบุคคลที่ต้องเข้าชี้แจงเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน อีกทั้งกำหนดการประชุมยังอยู่ในห้วงเวลาที่ทับซ้อนกัน (วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2568) สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักดีว่าระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เสมอมา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลัก ความเหมาะสม (Principle of Proportionality) และความจำเป็น (Principle of Necessity) อีกทั้งเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาวะที่เจ้าหน้าที่ต้องทุ่มเทเวลาในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
3. การดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Rule of Law) สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ทำหนังสือเรียนไปยังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาร่วมกัน (Joint Session) ตามที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 129 วรรคสอง
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเมื่อได้รับแนวทางที่ชัดเจนจากประธานสภาฯ แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมที่จะเข้าชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป