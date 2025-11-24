"เจนี่" โร่ปรึกษา ปอศ.ปมร่วมลงทุนร้านอาหารกับดารา น. ตามคำแนะนำของ "หนุ่ม กรรชัย"

"เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์" โร่คำปรึกษาตำรวจ บก.ปอศ. ปมนำเงินร่วมลงทุนทำร้านอาหารต่างประเทศกับ ดารา น. ตามคำแนะนำของ"หนุ่ม กรรชัย"
วันนี้ ( 24 พ.ย. ) ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ นางเอกสาวชื่อดัง พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กรณีที่เคยนำเงินไปร่วมลงทุนกับเพื่อนดารา อักษรย่อ น.
โดยเจนี่ มาปรึกษากับตำรวจในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ เจนี่ได้นำเงินไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารที่ต่างประเทศกับ ดารา น. เป็นเงินหลักล้านบาท มีกำหนดจะเปิดกิจการภายในปีหน้า กระทั่งต่อมาทราบข่าวว่า ดารา น.กำลังมีปัญหาเรื่องหลอกยืมเงินเพื่อนในวงการศิลปินดาราด้วยกันจนกลายเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านบาท จึงเกรงว่า เงินที่ตนเองนำไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารด้วยกันจะไม่มีอยู่จริง จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้ามาปรึกษากับทางตำรวจ บก.ปอศ. ตามคำแนะนำของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส หลังเคยโทรศัพท์ไปปรึกษาก่อนหน้านี้