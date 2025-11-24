รวบเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้าน เหิมปักหมุดในกูเกิลแมป ท้าท้าย จนท.

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุมเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาท ปักหมุดในกูเกิลแมป “ที่ว่าการเว็บพนันอันดับต้นของไทย” ท้าท้ายทำนาจเจ้าหน้าที่
วันนี้ (24 พ.ย.) ที่ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญาที่ 6792/2568 เข้าค้นบ้านเลขที่ 324 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมจับกุมตัว นายกษิดิศ ชมบุตรศรี อายุ 30 ปี ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเว็บพนัน
โดยตรวจยึดของกลาง รถยนต์ Honda Accord สีขาว 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 11 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 15 บาท ทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 5 บาท เครื่องประดับแบรนด์เนม สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.5 สืบสวนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย gsa9game ได้ลักลอบเปิดให้มีการเล่นพนันและมอมเมาเยาวชน มีสมาชิกผู้เล่นรวมกว่า 20,000 ราย ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณกว่า 120 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดทางภาคเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว จำนวน 22 ราย โดยก่อนหน้านี้สามารถติดตามจับกุมผู้ทำหน้าที่แอดมิน ผู้บริหารจัดการด้านการเงิน ผู้ทำหน้าที่ยิงแอดโฆษณา รวมทั้งเจ้าของบัญชีม้า รวมแล้วจำนวน 9 ราย แล้วยังให้ติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี รวมทั้งสืบสวนขยายผลกรณีไปจนถึงผู้รับผลประโยชน์ กระทั่งพบหลักฐานว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์มี นายกษิดิศ เป็นผู้รับประโยชน์ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ และได้รับแจ้งจากสายลับทราบว่านายกษิดิศ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญา ได้ปรากฏตัวอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบนายกษิดิศ อยู่ในที่เกิดเหตุ ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งได้แสดงหมายจับให้ดูจึงจับกุมตัว
ด้าน นายกษิดิศ ให้การยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง ตนเองเข้าสู่วงการพนันออนไลน์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 6-7 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการข้ามไปทำงานเป็นพนักงานด้านการตลาดของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน หลังจากเริ่มทำงานไปได้สักระยะก็มีความคิดอยากมีเว็บพนันออนไลน์เป็นของตนเอง จึงได้นำเงินเก็บที่ได้ไปลงทุนทำเว็บไซต์พนันออนไลน์จนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยขณะนี้มีเว็บพนันออนไลน์เป็นของตนเองถึง 7 เว็บไซต์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับเว็บพนันดังกล่าวได้ปักหมุดในกูเกิลแมป “ที่ว่าการเว็บพนันอันดับต้นของไทย” ซึ่งท้าทายอำนาจของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก