รวบยกแก๊ง เครือข่ายเว็บพนัน “HENG168” ครึ่งปีเงินหมุนเวียน 200 ล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการ “ปิดดอยทลายรังเว็บพนันภาคเหนือ” จับยกแก๊งเครือข่าย “HENG168” ครึ่งปีพบมีเงินหมุนเวียน 200 ล้านบาท
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 แถลงเปิดปฏิบัติการ “ปิดดอยทลายรังเว็บพนันภาคเหนือ” รวบเจ้าของเว็บ HENG168 ยกแก๊งพร้อมเครือข่าย ครึ่งปีเงินหมุน 200 ล้าน ยึดทรัพย์แล้วกว่า 40 ล้าน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ได้สืบสวนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย HENG168 และ THUFLIKE ได้ลักลอบเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนันและมอมเมาเยาวชน โดยเปิดเป็นสาธารณะให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ มีการเปิดให้เล่นการพนันรับกินรับใช้หลายประเภท โดยมีกลุ่มบุคคลแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก การโอนเงินเข้าเล่นพนัน และการถอนเงินจากระบบ
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีสมาชิกผู้เล่นรวมกันกว่า 1,000 ราย มีเงินหมุนเวียนในระยะเวลา 6 เดือน รวมกว่า 200 ล้านบาท โดยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดไว้ได้แล้ว รวมจำนวน 12 ราย และออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน จำนวน 1 ราย จากนั้นได้ขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 จุด
พ.ต.อ.อดิชาต กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.4 นำกำลังปิดล้อมตรวจค้นช่วงเช้ามืดพร้อมกัน จำนวน 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุม นายณัฐธนนท์ ผู้รับผลประโยชน์ พร้อมทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ และคนกดเงินสด จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สามารถจับกุมนายทศเลิศ อายุ 34 ปี และ น.ส.ลลิตา อายุ 33 ปี ผู้รับผลประโยชน์ จุดที่ 3 บ้านพัก Pool Villa หลังหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สามารถจับกุมนายพงษ์เทพ อายุ 39 ปี ผู้รับผลประโยชน์ จุดที่ 4 บ้านพักในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
สามารถจับกุม ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา อายุ 35 ปี ผู้รับผลประโยชน์ และจุดที่ 5 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุมนายฉันทชัย อายุ 23 ปี และ น.ส.สกุลกาญจน์ อายุ 20 ปี แอดมินเว็บไซต์และเจ้าของบัญชีธนาคารสำหรับหมุนเวียนเงิน
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับในพื้นที่ หมู่บ้านห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ได้อีก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศรายุทธ อายุ 36 ปี และ น.ส.ธัญญารัตน์ อายุ 32 ปี เจ้าของบัญชีม้าสำหรับรับเล่น – จ่าย ในเว็บพนัน
สามารถจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการได้แล้ว จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งสามารถตรวจยึดทรัพย์สินของกลาง ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด แท็บเล็ต / iPad จำนวน2 เครื่อง เราเตอร์อินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือรวมทั้งสิ้น จำนวน 17 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารรวม จำนวน 28 เล่ม บัตร ATM รวมจำนวน 10 ใบ เสื้อผ้าและของใช้แบรนด์เนม, รถยนต์ Toyota Alphard ป้ายแดง จำนวน 1 คัน รถยนต์ BYD Denza D9 (รถตู้ไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน รถยนต์ Toyota Yaris Ativ จำนวน 1 คัน เงินสด จำนวน 50,000 บาท และเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมทั้ง ยังสามารถอายัดบ้านและที่ดินในจุดตรวจค้นที่ 2 มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท และ Pool Villa พร้อมที่ดิน ในจุดตรวจค้นที่ 3 มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดได้ทั้งหมดกว่า 40 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ (ไพ่บาคาร่า) หรือทำอุบายล่อ ชักชวนประกาศโฆษณาทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือสนับสนุนการกระทำความผิดโดยการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฟอกเงิน นำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี รวมทั้งสืบสวนเส้นทางการเงินเพื่อตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป