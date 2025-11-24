รวบชาวจีนแก๊งสแกมเมอร์ขู่หนุ่ม 19 ทุบตู้เซฟแม่ ขนทรัพย์สินไป 6.8 ล้าน ออกหมายจับอีก 2

ตร.ไซเบอร์จับชายชาวจีนแก๊งสแกมเมอร์ วิดีโอคอลขู่บังคับหนุ่มวัย 19 ปี ทุบตู้เซฟแม่ ขนทรัพย์สินไป 6.8 ล้านบาท ออกหมายจับแล้วอีก 2 ราย
วันนี้ (24 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2 พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนกูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี รอง ผกก.2 บก.สอท.2 พ.ต.อ.ชยกฤต จันหา สว.กก.1 บก.สอท.2 เปิดเผยความคืบหน้าการคดีที่แก๊งสแกมเมอร์บังคับวิดีโอคอล 24 ชม.หลอก น้องมิกซ์ หนุ่ม 19 ปี ทุบตู้เซฟแม่ ขนทรัพย์สินไปให้ 6.8 ล้านบาท ว่า ทางตำรวจไซเบอร์ได้ทำการจับกุม นายฉิน ห่าว อายุ 31 ปี หนึ่งในขบวนการโดยจับกุมตัวได้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง หลังทราบว่า นายฉิน ได้ร่วมกับพวกคนจีน ก่อเหตุหลอกลวงน้องมิกซ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไปหยิบถุงเงิน ที่ผู้เสียหายถูกแก๊งคนร้ายหลอกให้ไปวางไว้ในเขตเทศบาลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีเงินฝากประเทศลาว รถยนต์เบนซ์ 1 คัน และ รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนชาวจีน คือ นายหวง จียี และนายฉาง ฮายปิง ก่อเหตุ ซึ่งมีการแบ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือ จัดหาที่พักยานพาหนะและนำทรัพย์สินไปขาย โดยหลังจากได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายแล้วก็ได้นำไปขายที่ห้างดิโอล สยาม ต่อมาชุดสืบสวนได้ไปติดตามตรวจยึดทรัพย์ ซึ่งเป็นทองคำหนัก 20 บาท จำนวน 2 แท่ง หนัก 10 บาท เป็นแท่งและทองหลอมสองก้อนมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนให้กับผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนได้ทำการตรวจสอบ พบว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศลาว ในส่วนผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีอีก 2 คน ทางตำรวจได้ดำเนินการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการติดตามคนร้ายและติดตามทรัพย์สินและเงินเพิ่มเติมต่อไป