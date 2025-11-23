ผกก.ศูนย์ฝึกภาค 6 นรต.42 คว้าปืนจ่อยิงอกตัวเองภายในบ้านพักเจ็บสาหัส ปมทะเลาะลูกสาว

ระทึกผู้กำกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ทะเลาะลูกสาว คว้าปืน 9 มม. จ่อยิงหน้าออกตัวเอง ภายในบ้านพักย่านชัยพฤกษ์ นนทบุรี เจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ศูนย์วิทยุ สภ.ชัยพฤกษ์ รับแจ้ง มีเหตุเสียงปืนดัง ภายในบ้านเลขที่ 91/369 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบ พ.ต.อ.พิทยากร เพชรรัตน์ อายุ 59 ปี หรือ (ผกก.เจมส์ นรต.42) ผกก.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ถูกยิงเข้าที่อกด้านซ้าย 1 นัด ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส จากการสอบปากคำ เบื้องต้นพบว่า ขณะเกิดเหตุ พ.ต.อ.พิทยากร ได้เกิดมีปากเสียงกับบุตรสาว โดยภายหลังเกิดเหตุ ลูกสาวได้โทรแจ้งเหตุตำรวจ 191 เพื่อขอความช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลเวิลด์เมติคอล เพื่อทำการรักษา
โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.พิทยากร (นรต.รุ่น 42 ) ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 6 ปัจจุบัน ผู้กำกับเจมส์ ดำรงตำแหน่ง เป็น ผกก.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6