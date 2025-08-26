สลด!หนุ่มใหญ่โรคประจำตัวกำเริบขณะขับรถ กระอักเลือดนอนตายข้างทาง

หนุ่มใหญ่วัย 65 ปีเกิดอาการโรคประจำตัวรุมเร้าขณะขับรถอยู่บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนน 345 ราชพฤกษ์ ไอจนกระอักเลือด เกิดเปิดประตูรถลงมานอนเสียชีวิตข้างทาง
วันนี้( 26 ส.ค.)เมื่อเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุ มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนน 345 ตัดราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มุ่งหน้าบางบัวทอง พร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน บริเวณริมรั้วข้างทางพบผู้เสียชีวิต นอนตะแคงจมกองเลือด สวมเสื้อโปโลคอปกสีเขียว ใส่กางเกงสีฟ้า สวมรองเท้าแตะสีขาว ทราบชื่อต่อมาคือนายสมฤทธิ์ สายโรจน์ อายุ 65 ปี ใกล้กันพบรถสีเหลืองหมายเลขทะเบียน 5 ขฒ 7320 กทม. เปื้อนเลือดจอดอยู่ที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่าเห็นผู้เสียชีวิตเดินลงจากรถ มีอาการไอตลอดเวลาเลือดไหลออกจากปากจนมาถึงรั้วที่เกิดเหตุ แล้วค่อยๆล้มลงเสียชีวิตคาดว่าผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัว เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป