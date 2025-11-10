น้ำยังไม่ท่วม! ชี้แจงเรือนจำพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้รับผลกระทบ

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ แจง เรือนจำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เปิดเยี่ยมญาติตามปกติ
วันนี้ (10 พ.ย.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารโดยระบุว่า "จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน จึงส่งผลกระทบในวงกว้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งบ้านเรือนของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ปัจจุบันกลุ่มเรือนจำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้แต่อย่างใด และยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติตามปกติ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เตรียมความพร้อมในการรับมือเฝ้าระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ เตรียมสถานที่ที่เหมาะสม หากต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์ หรือเอกสารสำคัญของผู้ต้องขัง รวมถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง ตลอดจนการเพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังทั้งกลางวันและกลางคืน
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังได้มอบหมายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน นำผู้ต้องขังกองนอกออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วย
จึงขอให้พี่น้องประชาชน รวมถึงญาติผู้ต้องขัง อย่าได้กังวลและสามารถเข้าเยี่ยมญาติของท่านได้ตามปกติ อีกทั้ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมราชทัณฑ์ ผ่านช่องทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ หรือเพจของเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป"