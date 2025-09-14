"ทักษิณ" กักโรคครบ 5 วัน เตรียมเปิดให้เข้าเยี่ยมครั้งแรกพรุ่งนี้

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีการคุมขังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่วันนี้ครบกำหนดการกักตัวเฝ้าระวังโรค 5 วัน อาการของนายทักษิณ โดยรวมดีขึ้น ความดันสูงก่อนหน้านี้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนจะจำแนกแยกแดนไปอยู่แดนไหน ขึ้นอยู่กับวงรอบของแต่ละเรือนจำ ระหว่างรอจำแนกก็จะให้อยู่ที่แดนกักโรคไปก่อน
เมื่อถามว่านายทักษิณ จะไปอยู่แดนผู้สูงอายุหรือไม่ พ.ต.ท.เชน ระบุว่า ผู้สูงอายุจะมีหลักเกณฑ์รับผู้ต้องขังอายุเกิน 65 ปี ซึ่งนายทักษิณ เข้าเกณฑ์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บัญชาการเรือนจำของเปรมว่าจะดำเนินการอย่างไร
พ.ต.ท.เชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.) ที่จะอนุญาตให้ญาติและทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ทางเรือนจำมีความพร้อม แต่ไม่ได้จัดสถานที่ให้เยี่ยมเป็นพิเศษ ทุกอย่างจะดำเนินการเหมือนผู้คุมขังทั่วไป เบื้องต้นตนได้รับรายงานว่าจะมีญาติเข้าเยี่ยม แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร ซึ่งการเข้าเยี่ยมจะเป็นการพูดคุยผ่านกระจกใส เพราะยังไม่เป็นการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดที่สัมผัสกันได้ ส่วนการรักษาความปลอดภัย หากมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาให้กำลังใจ ก็จะประสานตำรวจท้องที่เข้ามาดูแลอำนวยความสะดวก