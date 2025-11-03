xs
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แจ้งปิดให้บริการเยี่ยมญาติ หลังมีน้ำท่วมขัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า วันนี้ (3 พ.ย. 68) ทางเรือนจำขออนุญาตปิดให้บริการเยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสินค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการมีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน