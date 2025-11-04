นบ.ยส.แลกข้อมูล สปป.ลาว ตะครุบ 4 ผู้ต้องหา ลอบขนเคตามีน 847 กก. เตรียมเข้าไทย

วันนี้ (4 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารวม 4 คน พร้อมของกลาง เคตามีน น้ำหนัก 847 กิโลกรัม และรถยนต์ 3 คัน จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เตรียมลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ตั้งจุดสกัดจับกุมได้เสียก่อน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มียาเสพติดจาก สปป.ลาว ลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นบ.ยส.จึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาเสพติดกับ สปป.ลาว จนนำไปสู่การจับกุมยาเสพติดรายสำคัญได้หลายครั้ง กระทั่งทำการจับกุมเคตามีนได้ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลไทย มีนโยบายการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มข้น จึงจัดตั้ง “หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์“ หรือ ”นบ.ยส“ ครอบคลุมแนวตะเข็บชายแดนทั่วประเทศ โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ยาเสพติดมีการลักลอบลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยทุกทิศทาง ยาเสพติดบางส่วนจะมาแพร่ระบาดในไทย บางส่วนจะใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นๆ.