แจง 3 คนเมา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ก่อเหตุทำร้ายไวยาวัจกรในงานกฐิน

MGR Online - "พ.ต.ต.สุริยา" ชี้แจงกรณีชาย 3 คน อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ก่อเหตุทำร้ายร่างกายไวยาวัจกรในงานกฐิน พบเป็นเพียงผู้รับจ้างทำสวน
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีชาย 3 คน อยู่ในอาการมึนเมา อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) แล้วใช้ไม้ทำร้ายไวยาวัจกรภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด นั้น
วันนี้ (24 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้ว เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า บุคคลทั้งสามที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. แต่อย่างใด แต่เป็นคนงานสวนจากพื้นที่อื่นมาร่วมงานกฐิน ซึ่งได้ร่วมดื่มสุราและเกิดความไม่พอใจเมื่อถูกตักเตือนเรื่องส่งเสียงดัง จึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น โดยภายหลังนายจ้างของคนงานได้ติดต่อขอไกล่เกลี่ย และขอโทษชาวบ้านในพื้นที่แล้ว
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ และขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงรูปแบบของบัตรประจำตัว "เจ้าพนักงาน ป.ป.ส." ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกแอบอ้าง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวเสมอ ซึ่งบัตรจะระบุรูปถ่ายในเครื่องแบบ ชื่อ-ตำแหน่ง-สังกัด และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ซองใส่บัตรจะมีความแตกต่างกันตามสังกัด ดังนี้ ซองสีเลือดหมู สำหรับข้าราชการตำรวจ , ซองสีน้ำเงิน สำหรับข้าราชการพลเรือน และทหาร และ ซองสีเทา/เงิน สำหรับข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล และขอความร่วมมือหากพบการแอบอ้างชื่อ สำนักงาน ป.ป.ส. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อกระทำการในทางมิชอบ ให้แจ้งข้อมูลมายังสายด่วน ป.ป.ส. หมายเลข 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด “ท่านแจ้ง เราจับ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง