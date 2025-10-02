โชว์ฟิต! ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ รวบ 3 ผู้ค้าไอซ์ ซุกซ่อนกล่องขนม

MGR Online - รองเลขาฯ ป.ป.ส. ขานรับนโยบายใหม่ เปิดปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ บุกรวบทันควัน 3 พ่อค้าไอซ์คารัง ซุกของในกล่องขนม เตรียมส่งผ่านไรเดอร์
วันนี้ (2 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดย นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ "อินทรีย์ 19" ลงพื้นที่ทันที เดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกฉับไว ขานรับนโยบายใหม่ “1386 ท่านแจ้ง เราจับ”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ต.ค.68 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้แถลงเปิดตัวนโยบายและปฏิบัติการ “1386 ท่านแจ้ง เราจับ” เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นมากขึ้น
การจับกุมครั้งนี้เริ่มจากการที่ประชาชนได้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1386 มายัง ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในย่านบางซื่อ และสามารถจับกุมผู้ต้องหา 3 คน ขณะกำลังนำยาเสพติด (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 5 กรัม ออกไปส่งมอบให้ลูกค้า จากนั้นจึงขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพัก พบไอซ์เพิ่มเติมอีกประมาณ 70 กรัม ซึ่งถูกบรรจุซุกซ่อนในกล่องขนมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ และเตรียมจัดส่งผ่านบริการไรเดอร์ จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ด้าน นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้คือการยืนยันคำมั่นสัญญาของเราที่ว่า ”ท่านแจ้ง เราจับ“ ทุกเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเข้ามาจะไม่เงียบหาย แต่จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติการที่เด็ดขาดและรวดเร็ว เราขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และ ป.ป.ส. พร้อมเป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคม อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ส. ย้ำว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ทุกปัญหายาเสพติด