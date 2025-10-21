"อนุทิน" นัดถก ก.ตร.ครั้งแรก ขอมติแต่งตั้ง 6 นายพลสีกากีนอกวาระ แทนตำแหน่งเออร์ลี่

นายกฯ “อนุทิน” ประชุม ก.ตร. 22 ต.ค.นี้ ขอมติแต่งตั้งนายพลตำรวจนอกวาระ หลังมีตำแหน่งว่างจากผู้ช่วย ผบ.ตร. และผบก. 2 ราย ยื่นเออร์ลี่รีไทร์
วันนี้ (21 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 9/2568 ในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.
โดยมีวาระน่าสนใจ คือ การขอมติ จาก ก.ตร. เพื่อขอแต่งตั้งนอกวาระประจำปี ทดแทน พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. และพล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผบก.ศพฐ.4 ที่ยื่นเออร์ลี่รีไทร์ รอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2569 มีผล 1 ตุลาคม 2568 ทำให้มีตำแหน่งว่างระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 1 ตำแหน่ง ผบช. 1 ตำแหน่ง รอง ผบช. 1 ตำแหน่ง และผบก. 3 ตำแหน่ง