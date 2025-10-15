"ยธ.-ดีเอสไอ" เร่งสอบบริษัททัวร์ลอยแพชาวมุสลิมกว่า 100 ราย อดเดินทางร่วมประกอบพิธีอุมเราะห์

MGR Online - รมว.ยุติธรรม สั่งการ ดีเอสไอ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุกรณีพี่น้องมุสลิมกว่า 100 ราย ถูกยกเลิกเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์กะทันหัน
วันนี้ (15 ต.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า "ตามที่สื่อออนไลน์ ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 13 ต.ค.68 ว่ามีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวนมากกว่า 100 ราย ที่มีกำหนดจะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กับบริษัทรุจ ฮัจย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ประสบปัญหา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยถูกยกเลิกการเดินทางกะทันหัน และไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ และกำหนดการเดินทางไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ซึ่งได้เรียกเก็บค่าบริการไปแล้ว ซึ่งส่งผลให้ได้รับความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท นั้น
กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อจิตใจของพี่น้องมุสลิม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้สั่งการให้ นายศุภชัย ใจสมุทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประสานแจ้งข้อสั่งการให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา และที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์ที่มีผู้เสียหาย ประมาณ 40 คน เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี แล้ว
และในวันที่ 14 ต.ค. ได้มีผู้เสียหายหนึ่งรายเข้ายื่นคำร้อง ต่อศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งจะเร่งประสานงานกับพนักงานสอบสวนท้องที่และพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและกำหนดแนวทาง เพื่อป้องกัน มิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ซ้ำอีก ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม"