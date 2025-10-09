“สีกายุ” พบ ปปป. แจงปมสาวกพุทธวจนยุโรปหาโกงเงินบริจาค ยันโปร่งใสตรวจสอบได้

“สีกายุ” โร่ชี้แจง ปปป. ปมถูกสาวกพุทธวจนยุโรปกล่าวหาโกงเงินบริจาค เจ้าตัวยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้ เงินที่เหลือหลังปิดสมาคมได้นำไปบริจาคใ้ห้ยูเครน ผ่านบาทหลวงริชาร์ด มีเอกสารเซ็นรับรองถูกต้อง
วันนี้ (9 ต.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นางกัญญาภัค ชไนเดอร์ หรือ สีกายุ พร้อมด้วย น.ส.ทองใหม่ ขวัญหมื่น ทนายความ เข้าให้การและมอบหลักฐานกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กรณีสาวกพุทธวจนยุโรปกล่าวหาโกงเงินบริจาค
น.ส.ทองใหม่ ทนายความ กล่าวว่า วันนี้มาชี้เเจงในเรื่องที่มีกลุ่มสาวกพุทธวจนยุโรป ได้มีการร้องเรียน โดยได้นำหลักฐานหลักจากที่ถูกกล่าวหามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ซึ่งประเด็นเเรกที่จะชี้แจงคือเรื่องรับบริจาคซื้อที่นอนสำหรับรองรับผู้ที่มาปฎิบัติธรรมในประเทศเยอรมนี โดยผู้กล่าวหาได้มีการกล่าวหาว่าทางลูกความของตนนั้นซื้อที่นอนเพียงแค่หนึ่งชิ้น แต่ในความเป็นจริงเเล้วเรามีเพียงหลักฐานที่สามารถชี้ชัดได้ว่า ที่นอนที่ผู้บริจาคได้บริจาคมาแล้วได้นำเงินทั้งหมดไปซื้อตามวัตถุประสงค์และมีภาพถ่ายยืนยันชัด ซึ่งที่นอนทั้งหมดได้มีการตรวจสอบถูกต้องจากทางรัฐบาลของเยอรมนี ทั้งนี้วันนี้ได้มีการนำหลักฐานการชี้เเจงทั้งหมดเพิ่มเติมเเละให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนส่ง ป.ป.ช.
ด้าน นางกัญญาภัค หรือสีกายุ ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามวัตถุประสงค์ในการรับบริจาคไม่ได้นำเงินไปไหน ทั้งนี้รัฐบาลเยอรมนีได้ออกหนังสือตรวจสอบแล้วหลังจากที่ตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งหลักฐานที่เตรียมมาในวันนี้เป็นเอกสารการยืนยันการโอนเงินระหว่างบุคคลในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี โดยการบริจาคเป็นเงินระหว่าง วัด สมาคม และกล่องรับบริจาคในต่างประเทศ เงินที่ทุกคนบริจาคทุกบาททุกสตางค์รวมถึงของที่ทางสมาคมได้รับบริจาคนั้น จนถึงวันที่ปิดสมาคมไปนั้น เราได้นำไปบริจาคให้ประเทศยูเครนที่เกิดภาวะสงครามโดยมีผู้รับคือ บาทหลวงริชาร์ด ซึ่งมีเอกสารเซ็นรับอย่างถูกต้อง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากฝั่งคู่กรณีอยากที่จะพูดคุย พร้อมที่จะเจราหรือไม่ นางกัญญาภัค กล่าวว่า ตนพร้อม สามารถนัดเจอกันได้เลยพรุ่งนี้ (10 ต.ค.)