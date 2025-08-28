"ชุดตำรวจ" โผล่ในบ่อนดอนเมือง อ้าง "ฝากเสื้อ" กับ รปภ. ก่อนถูกนำไปแขวน ส่วนเอกสาร สน. ตกหล่น อ้างเป็นเรื่องปกติ

ตำรวจเข้าทลายบ่อนพนันกลางกรุง แต่กลับพบเสื้อและเอกสารทางราชการของ "ดาบตำรวจ" สังกัด สน. ทุ่งสองห้องตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าตัวโร่ชี้แจง อ้างแค่มาหาเพื่อนที่เป็น รปภ. และฝากเสื้อไว้ ก่อนที่เพื่อนจะเอาเสื้อไปแขวนในบ่อน ส่วนเอกสารที่หล่นก็เป็นเรื่องปกติของคนทำหน้าที่วิ่งส่งเอกสาร ยืนยันบริสุทธิ์ ไม่เคยเข้าบ่อน แต่ทราบมานานแล้วว่าเป็นบ่อน และเคยแจ้งตำรวจท้องที่แล้ว
จากกรณี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ร่วมกันจับกุมตัวผู้ลักลอบเล่นการ พนัน บริเวณซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเขต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
อย่างไรก็ตาม พบเสื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกแขวนอยู่ภายในบ่อน ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับสังคมเป็นอย่างมาก
จากการตรวจสอบพบว่าชุดดังกล่าวเป็นของข้าราชการตำรวจยศ "ดาบตำรวจ" ที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการอำนวยการประจำ สน. ทุ่งสองห้อง
ล่าสุด วันนี้ (28 ส.ค.) มีรายงานว่า ดาบตำรวจนายนี้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อน โดยอ้างว่าตนเพียงแค่ไปหาเพื่อนซึ่งทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าบ่อน และฝากเสื้อไว้กับเพื่อน ก่อนที่เพื่อนจะนำไปแขวนไว้ด้านใน
ส่วนเอกสารของ สน. ทุ่งสองห้อง ที่ตกหล่นอยู่ในบ่อนนั้น ดาบตำรวจอธิบายว่า เอกสารดังกล่าวอาจจะร่วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อของตน เนื่องจากหน้าที่ของเขาคือการวิ่งส่งเอกสาร จึงมักจะเก็บเอกสารบางส่วนไว้ในกระเป๋าเสื้อเป็นประจำ
ดาบตำรวจรายนี้ยังยืนยันว่าตนทราบมานานแล้วว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อน และเคยแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามาจัดการแล้ว พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเข้าบ่อนนี้เลยสักครั้ง และยินดีที่จะเข้าชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาหากมีการเรียกสอบสวน