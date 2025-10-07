พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ถอดเครื่องแบบ เข้าพิธีอุปสมบทพร้อมลูกชาย

วันนี้ (7 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.หรือ "ผู้กำกับจุดพักใจ" ได้เข้าพิธีอุปสมบทพร้อมลูกชาย ณ วัดเทพสรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา มีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 07.59 น.ปลงผมนาค เวลา 08.59 น.แห่นาคเข้าอุโบสถ เวลา 09.59 น.พิธีสุปสมบท เวลา 11.09 น.ถวายภัทรตาหารแด่ประสงฆ์
โดยภายในงานมีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ธีรภพ รุมแสง รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร.และตำรวจ บก.จร.