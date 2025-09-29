ผู้การจราจร คาดโทษ พบตำรวจทุจริต สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมฟันวินัยร้ายแรง

MGR Online-ผบก.จร.เรียกประชุมตำรวจจราจร กำชับทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส ยึดถือระเบียบข้อบังคับ ตร.อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจุดตรวจ หากพบเข้าข่ายทุจริต สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งวินัยร้ายแรง
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.เป็นประธานการประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ รอง ผบก.จร. พร้อมด้วยผู้กำกับการในสังกัด อาทิ พ.ต.อ.เรวัฏ นูมหันต์ ผกก.1 พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.2 พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 รวมถึง รอง ผกก. สว.หัวหน้าจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ กก.1 กก.2 และ กก. 5 เข้าร่วมประชุม
พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกระชับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร โดยเฉพาะการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร และตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักในการทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส และยึดถือระเบียบข้อบังคับของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อย่างเคร่งครัด ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ แต่รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ที่ต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลลูกน้องในทุกจุดตรวจ
หากปรากฏข้อมูลจากสื่อ หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายทุจริต จะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน หากพบความผิดจริง อาจถึงขั้นให้เป็นผิดวินัยร้ายแรง นอกจากนี้ ยังมีการจัดลำดับการปฏิบัติของหัวหน้าจุดตรวจ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด.