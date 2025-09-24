ระทึก จนท.กู้ภัยโรยตัวผูกเชือกเก๋งขาวในหลุมถนนทรุด เกิดดินสไลด์เพิ่ม รีบดึงตัวปีนกลับขึ้นมาได้ทัน

เจ้าหน้าที่ สปภ.กทม. 2 นาย โรยตัวลงไปผูกเชือกรถเก๋งสีขาวในหลุมถนนทรุด แต่เกิดดินสไลด์ลงเพิ่มอีก รีบดึงตัวปีนกลับขึ้นมาได้ทันหวุดหวิด
วันนี้ (24 ก.ย.) มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ เวลา 10.35 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้พยายามเคลื่อนย้ายรถกระบะที่จอดอยู่กลางถนนสามเสน ใกล้จุดเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
โดย นายนิธาน ชื่นชนกพิบูล อาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ เปิดเผยว่า รถกระบะคันดังกล่าวเป็นของคนงานที่นำมากั้นพื้นที่เพื่อห้ามไม่ให้ประชาชนผ่านเข้าไปในจุดเสี่ยง ก่อนที่ถนนจะทรุดตัวอย่างรุนแรง โดยระหว่างที่ถนนถล่ม คนงานได้รีบหนีออกจากพื้นที่ และทิ้งรถไว้บริเวณนั้น
ซึ่งบริเวณจุดทรุดตัวมีลักษณะเป็นอุโมงค์ลึกประมาณ 50 เมตร และมีท่อขนาดใหญ่กว้างเกือบ 20 เมตร ภายในพบ รถเก๋งสีขาว ค้างอยู่บริเวณปากท่อ ส่วนรถของ สน.สามเสน ที่เคยมีรายงานว่าตกลงไป ยังไม่พบในสายตาทีมกู้ภัย คาดว่าอาจไหลลงไปลึกกว่านั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่มีผู้ติดค้างภายในรถหรือในพื้นที่เกิดเหตุ
โดยการเก็บกู้รถจากหลุมถนนยังคงเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากยังเกิด การสไลด์ตัวของดินต่อเนื่อง และยังมี น้ำไหลออกจากท่อประปา ที่อาจแตกอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ หากมีฝนตกลงมาอีก ดินอาจทรุดและถล่มมากขึ้น
ต่อมา้มื่อเวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สปภ.กทม.) จำนวน 2 นาย ได้โรยตัวลงไปยังบริเวณที่รถเก๋งสีขาวค้างอยู่ เพื่อพยายามนำเชือกสลิงไปผูกกับตัวรถ เตรียมดึงขึ้นมา
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปถึงระดับล่าง พบว่า ดินเกิดการสไลด์ตัวเพิ่มเติม จากน้ำที่ยังคงไหลออกจากท่อ จึงต้อง รีบดึงตัวปีนกลับขึ้นมายังด้านบนทันที เพื่อความปลอดภัย ทำให้ภารกิจเก็บกู้รถต้อง หยุดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัยมากกว่านี้