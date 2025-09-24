ปคบ.ทลายโกดังลับ ยึดหมวกกันน็อค-ปลั๊กพ่วงจีนปลอม มอก.รวมมูลค่า 30 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. บุกทลายโกดังลับย่านพุทธมณฑลยึดหมวกกันน็อค-ปลั๊กพ่วงผลิตในจีนปลอมเครื่องหมาย มอก.นับแสนชิ้น มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ ( 24 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.บก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ต.ธนภูมิ ศักดิ์ประศาสน์ สว.กก.3 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ก่อนตรวจยึดสินค้าไม่มี มอก. อาทิ หมวกกันน็อค กว่า 50,000 ใบ รวมถึง ปลั๊กพ่วง หรือ ปลั๊กไฟ อีกกว่า 50,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ หมวกกันน็อค ไม่มีคุณภาพ หรือ ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการรับรองจาก มอก. มาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ตำรวจ กก.3 บก.ปคบ. จึงเร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส จนทราบว่า สินค้าไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีน โดยมีกลุ่มนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง ก่อนมาเช่าโกดังลับแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ไว้เก็บสินค้าก่อนนำไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ จึงเร่งรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนนำมาสู่การตรวจพบหมวกกันน็อคและปลั๊กไฟเถื่อนไม่ได้มาตรฐานจำนวนกว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท ได้ดังกล่าว
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแล จึงตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง ก่อนเร่งขยายผลหาตัวเจ้าของสินค้าเถื่อนทั้งหมด เพื่อนําตัวมาดําเนินคดีในความผิดฐาน “นําเข้าเพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่มีมาตรฐาน, ใช้เครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มิได้เป็นไปตามมาตรฐาน” ต่อไป