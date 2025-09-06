ทลายแหล่งเนื้อเถื่อนเมืองกรุงเก่า ยึดของกลาง 190 ตัน

ปคบ.-ปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งเก็บเนื้อเถื่อนกลางอยุธยา ยึดของกลาง 190 ตัน มูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท
วันนี้ (6 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ท.จำรูญ คำมา, พ.ต.ต.เนติรัฐ ไชยสถิตย์ สว.กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจค้นห้องเย็น 3 จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจยึดซากเนื้อและเครื่องในได้กว่า 190,478 กิโลกรัม ประกอบด้วยเนื้อโค 3,550 กิโลกรัม, เนื้อกระบือ 140 กิโลกรัม และเครื่องในโคจำนวนมหาศาลถึง 186,788 กิโลกรัม ซึ่งเจ้าของไม่สามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 15 ล้านบาท
จากการตรวจสอบ พบว่าผู้ประกอบการรายนี้เคยมีพฤติกรรมกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2566 และคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งอายัดซากสัตว์ทั้งหมดไว้ชั่วคราว และให้เวลาผู้ประกอบการ 15 วัน เพื่อนำหลักฐานมาชี้แจงแหล่งที่มา หากไม่สามารถทำได้จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้หากเนื้อสัตว์เหล่านี้ถูกกระจายออกสู่ท้องตลาดโดยไม่มีการตรวจสอบ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน เช่น โรคลัมปี สกิน หรือโรคปากและเท้าเปื่อย และยังเป็นการทำลายผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต