ปคบ.ทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าสายใต้ ยึดของกลางกว่า 10 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. เปิดปฏิบัติการ Shutdown เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าสายใต้ ยึดของกลางกว่า 5 หมื่นชิ้น มูลค่า 10 ล้านบาท
วันนี้ ( 22 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ. แถลงผลจับกุม นายพันธวงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ในความผิดตาม “พ.ร.บ.ศุลกากรฯ พ.ศ.2560" พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า จำนวนกว่า 5 หมื่นชิ้น รถยนต์ 2 คัน รวมมูบค่าของกลางทั้งหมดกว่า 10 ล้านบาท หลังจับกุมตัวได้ที่ บ้านหลังหนึ่งใน ซอยกาญจนาภิเษก 3 หมู่บ้านชื่นสุข แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงสืบสวนสอบขยายผลต่อเนื่อง กระทั่งทราบว่า เครือข่ายดังกล่าวเตรียมจะมีการลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านแถบพื้นที่ภาคใต้ เข้ามาเก็บไว้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรอจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศ จึงส่งกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส
กระทั่งทราบว่า สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าล็อตดังกล่าว ได้ถูกนำมาเก็บไว้ที่บ้านพักหลังหนึ่งย่านบางแค ซึ่งเป็นสถานที่แพ๊คสินค้า ก่อนนำไปจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจนนำมาสู่การจับกุมตัว นายพันธวงศ์ พร้อมของกลางบุหรี่ไฟ้ฟ้า จำนวนหนึ่ง จากนั้นจึงนำตัวไปขยายผลพาเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าย่านภาษีเจริญ ก่อนสามารถตรวจยึดของกลางได้เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากดังกล่าว
สอบสวน นายพันธวงศ์ ให้การรับสารภาพว่า ตนอยู่ร่วมในขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจริง โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ค้ารายย่อยในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป