โดนรวบอีกรอบ “ไฮโซลูกนัท” คดีทำร้ายคนขับรถ U Drink I Drive

ตำรวจ ดส. บุกจับ “ไฮโซลูกนัท” รอบ 2 หลังถูกออกหมายจับ คดีทำร้ายคนขับรถ U Drink I Drive คุมตัวสอบ สภ.บางละมุง
วันนี้ (24 ก.ย.) มีรายงานว่า ตำรวจ กก.ดส. ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายธนัตถ์ หรือ ไฮโซลูกนัท ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น จับกุมตามศาลจังหวัดพัทยา ที่ 165/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2568
สำหรับการจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งมีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย เล่าเหตุการณ์ที่พนักงานขับรถบริการลูกค้าของบริษัท U Drink I Drive ถูกไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดัง ซึ่งเป็นลูกค้า ทำร้ายร่างกายขณะขับรถไปส่งที่สัตหีบ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา
โดยคดีนี้พนักงานสอบสวน มีการออกหมายเรียกไฮโซลูกนัท ไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ไฮโซลูกนัท ไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก จนกระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับ “ไฮโซลูกนัท” ในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ และถูกตำรวจ ดส. จับกุมได้ บริเวณร้านกาแฟภายในปั๊มแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ก่อนนำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ทนายความส่วนตัวของไฮโซลูกนัท ให้ข้อมูลเพียงว่า ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทางคดี ส่วนคดีนี้ ในเบื้องต้นมีการเจรจาและเยียวยาผู้เสียหายไปบางส่วนแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลข นอกจากนี้ ไฮโซลูกนัทไม่ได้เห็นหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง เนื่องจากในระหว่างที่มีการออกหมายเรียก เป็นช่วงเดียวกับที่ถูกตำรวจค้นบ้านพักย่านกรุงเทพฯ โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนี พอรู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจทันที
ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไฮโซลูกนัท ออกมาจากห้องขัง สภ.บางละมุง เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ขณะที่ทีมทนายความได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด 5 หมื่นบาท เพื่อประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนต่อไป