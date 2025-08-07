คุมฝากขัง “ไฮโซลูกนัท” ปัดตอบปมบังคับเด็กเอ็นเสพยา-ทำร้ายร่างกาย

พนักงานสอบสวน สน.คลองตัน คุมตัว “ไฮโซลูกนัท” ผู้ต้องหาครอบครองปืนและยาเสพติดจำนวนมาก ไปฝากขังศาลอาญา เจ้าตัวปฏิเสธตอบคำถามกรณีบังคับเด็กเอ็นเสพยา-ทำร้ายร่างกาย
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล (กก.ดส.บช.น.) นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท อายุ 33 ปี หลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโครงการหรูบนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและยาเสพติดได้จำนวนมาก
ความค่บหน้าล่าสุดวันนี้ (7 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สน.คลองตัน พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัว นายธนัตถ์ ผู้ต้องหาเพื่อนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาพระโขนง ในข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คลองตัน ได้พาตัวไฮโซลูกนัท ออกจากห้องควบคุมขังและพาหลบสื่อมวลชนออกทางประตูด้านหลังโรงพัก ก่อนขึ้นรถไปศาลทันที โดยระหว่างควบคุมตัวนายธนัตถ์ มีสีหน้าเรียบเฉย และที่บริเวณดวงตาข้างขวาปูดบวม โดยนายธนัตถ์ ได้บอกว่า “เจ้าหน้าที่ดูแลดีทุกคนครับ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการบังคับให้เหยื่อเสพยาหรือไม่ ด้านนายธนัตถ์ ทำสีหน้ายิ้มเยาะ ก่อนตอบว่า “นี่ถามเรื่องอะไรเนี่ย” เมื่อถามว่า ได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่ นายธนัตถ์ตอบว่า “ผมมาเรื่องอาวุธปืน”
ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ ดส. ได้รับแจ้งจากหญิงสาวผู้เสียหายซึ่งทำงานเอนเตอร์เทนว่า ถูกนายธนัตถ์ทำร้ายร่างกายและบังคับให้เสพยาเสพติด โดยนายธนัตถ์มักจะชอบเรียกเด็กเอนเตอร์เทนมาปาร์ตี้ที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง คราวละหลายคน จนกระทั่งเมื่อช่วงประมาณ 2 อาทิตย์ก่อน นายธนัตถ์ได้เรียกเด็กเอนเตอร์เทน 3 คนมาที่บ้าน ก่อนที่จะบีบบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนเสพยาเสพติดและร่วมประเวณี ซึ่งตัวนายธนัตถ์ก็ร่วมเสพยาเสพติดด้วย
ต่อมาก็มีเด็กเอนเตอร์เทนรายหนึ่งหลบหนีออกมาจากบ้านได้ ก่อนจะไปเข้าแจ้งความกับตำรวจ กก.ดส. ซึ่งเด็กเอนเตอร์เทนรายดังกล่าว มีพยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายอาวุธปืนภายในบ้าน พอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนก็พบว่า คดีมีมูล จึงได้ขออำนาจศาลอาญาพระโขนงออกหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเห็นว่า เนื่องจากนายธนัตถ์มีอาวุธปืน จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้จัดกำลังหน่วยอรินทราช 26 ร่วมชุดจับกุมของ กก.ดส. โดยเมื่อวานนี้ ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของนายธนัตถ์ พบว่าตัวนายธนัตถ์มีท่าทีมึนเมา พกอาวุธปืนติดตัวและขึ้นลำไว้ คาดว่าเตรียมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ แต่พอนายธนัตถ์เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอรินทราชมีอาวุธครบมือ จึงได้ยอมวางอาวุธให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแต่โดยดี ก่อนที่จะดำเนินการตรวจค้นพบของกลาง
ส่วนในคลิปจับกุมจะเห็นว่า มีผู้หญิงรายหนึ่งอยู่ภายในบ้าน ทราบว่าหญิงรายดังกล่าวเป็นเด็กเอนเตอร์เทนที่เพิ่งถูกจ้างมา แต่ยังไม่ได้ถูกนายธนัตถ์ทำอะไร
สำหรับตัวนายธนัตถ์เองนั้น พบว่าครอบครองและเสพโคเคนและไอซ์เป็นประจำ รวมทั้งมักจะบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนที่เรียกมาเสพยาเสพติดดังกล่าวด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะนายธนัตถ์พบว่า ปัสสาวะสีม่วง
ขณะที่ประเด็นเรื่องอาวุธปืนนั้น จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายธนัตถ์เป็นคนชื่นชอบสะสมอาวุธปืน โดยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการนำอาวุธปืนไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เป็นปืนจริงหรือปืนปลอม และเป็นปืนที่มีทะเบียนหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายนั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานให้ผู้เสียหายมาให้ปากคำและแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.คลองตัน ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีนายธนัตถ์ในเรื่องทำร้ายร่างกาย โดยเบื้องต้นข้อมูลพบว่า นายธนัตถ์มีพฤติกรรมบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนรายอื่นเสพยาเสพติด และทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่า มีเด็กเอนเตอร์เทนกี่รายที่ตกเป็นเหยื่อของนายธนัตถ์
ดังนั้น หากใครที่เคยเป็นเหยื่อของนายธนัตถ์ ขอให้ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน หรือ กก.ดส.ได้ โดยล่าสุดมีหญิงสาวผู้เสียหายอีก 1 ราย ที่ทราบข่าวจึงติดต่อประสานมายัง กก.ดส. เพื่อมาให้ข้อมูลและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป