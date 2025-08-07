บุกรวบ “ไฮโซลูกนัท” ยึดปืน 20 กระบอก กระสุนกว่าพันนัด และ

ตำรวจ ดส.บุกจับ “ไฮโซลูกนัท” คาบ้านพักย่านสวนหลวง พร้อมตรวจคนพบปืน 20 กระบอก กระสุนกว่า 1 พันนัด และโคเคน
วันนี้ (7 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด ได้สั่งการให้ พ.ต.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปิยรัช เวศสะโกศล รองผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส พ.ต.ท.รชด พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ 96/2568 วันที่ 5 สิงหาคม 2568 ทำการค้นบ้านพักในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ 97/2508 วันที่ 5 สิงหาคม 2568 จับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท อายุ 33 ปี สัญชาติไทย ทายาทนักธุรกิจชื่อดัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา
พร้อมของกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพัก ปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. 1 กระบอก พร้อมแมกกาชีนบรรจุกระสุน 13 นัด ไส่ซองพกในเอวด้านขวามือ กระสุนปืนขนาด 5.56 300 นัด 9 มม. 12 กล่องๆละ 50 นัด รวม 600 นัด ลำกล้องปืนขนาด 5.56 1 ชิ้น ปืนลูกซอง 1 กระบอก แมกกาชีนปืนสั้น 16 อัน แมกกาชีน smg 9 มม. 5 อัน แมกกาชีน ปลย.(AR) 5 อัน กระสุนขนาด .308 60 นัด กระสุนขนาด 5.56 267 นัด กระสุนขนาด 9 มม. 10 กล่องๆละ 50 นัด รวม 500 นัด กระสุนขนาด 9 มม. 42 นัด กระสุนปืนลูกของเบอร์ 12 34 นัด สิ่งเทียมอาวุธปืน ประเกทปืนพกสั้น 2 กระบอก ประเภทปืนเล็กยาว 3 กระบอก ปืนไฟฟ้า 1 กระบอก ปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. พร้อมแมกกาชีน 4 กระบอก 5 แมกกาขืน ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 1 กระบอก กระสุนปืนลูกของขนาด 12 7 นัด อุปกรณ์ประกอบการเสพยาไอซ์ 2 ชุด ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 1 กระบอก ปืนไรเฟิลขนาด.308 1 กระบอก ปืนกลมือ smg 9 มม.พร้อมแมกกาซีน 1 กระบอก ปืนสั้น .380 acp พร้อมแมกกาชีน 1 กระบอก ปืนสั้น .45 พร้อมแมกกาชีน 1 กระบอก แมกกาชีน 9 มม. 1 อัน แมกกาชีนขนาด 5.56 มม. 6 อัน กระสุน 5.56 มม. 71 นัด โคเคน 1 ซองพลาสติกสีแดง อุปกรณ์เสพไอซ์ 2 ชุด
ส่วนของกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพัก กระสุนป็นขนาด 45 WINCHESTER 50 กระสุนปืนลูกของเบอร์ 12 ยี่ห้อ KURSAN 10 นัด กระสุนขนาด 9 มม. ยี่ห้อ S&B 2 นัด ปืน COLT 1911 ขนาด .45 1 กระบอก ปืน SIG P226 ขนาด 9 มม. 1 กระบอก ปืนลูกโม่ Colt Python ขนาด .357 1 กระบอก ปืนลูกซองแฝด BERETTA 692 1 กระบอก แมกกาชีนขนาด 5.56 5 ซอง แมกกาชีนขนาด 9 มม. 7 ซอง กล้องเล็งติดอาวุธปืนยาว VORTEX 1 ชิ้น ลูกกระสุนยี่ห้อ Winchester ขนาด .38 สเปเชี่ยล 68 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ SPL ขนาด .308 10 นัด กระสุนลูกของเบอร์ 12 ยี่ห้อ RC2 26 นัด กระสุนลูกของเบอร์ 12 ไม่ทราบยี่ห้อ 4 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ RAL.07 ขนาด 5.56 63 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ 5&B ขนาด .380 24 นัด ลูกกระสุน ขนาด 308 136 นัด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และ ผู้เสียหาย น.ส.เอ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ว่า ตนได้ถูกชายภายหลังทราบชื่อเล่นว่า ไฮโชลูกนัท หลังได้เข้าไปดื่มสังสรรค์ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว จากนั้นไฮโซลูกนัทได้ทำการเสพยาเสพติดและเริ่มมีพฤติกรรมข่มขู่และทำร้ายตน โดยได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ตนเสพยาเสพติดด้วย แต่ตนปฏิเสธไม่เสพยาเสพติด จึงถูกทำร้ายโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่และตบที่ศีรษะ จึงต้องจำใจเสพยาตามที่ไฮโชคนดังกล่าวบังคับ เมื่อไฮโซลูกนัทหลับเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ตนจึงถ่ายภาพในที่เกิดเหตุและหลบหนืออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว เมื่อหลบหนีออกมา น.ส.บี เกิดความเครียดและความกลัวในชีวิต จึงได้ต่อมาแจ้งความร้องทุกที่ กองกำกับการสวัสวัสภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมจึงได้ทำการรวมหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจตามหมายค้นดังกล่าวจนพบของกลาง ขณะเข้าตรวจค้น ไฮโซลูกนัท อยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยาเสพติด แต่มีสติและพูดคุยรู้เรื่องและนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้น
เบื้องต้นแจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน
จากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวมักจะพบหญิงสาวออกมาร้องไห้อยู่บริเวณหน้าบ้านและมีเสียงทะเลาะวิวาทเป็นประจำ ทาง กก.ดส. จึงขอประชาสัมพันธ์ หากนี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทำในล้กษณะมีจากบุคคลนี้ ให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมที่ กก.ดส. หรือ สน.คลองตัน