โผล่อีกผู้วิเศษ "อ." หลอกสาวป่วยมะเร็งบูชาองค์เทพ สูญเงินร่วม 2 ล้านบาท กลายเป็นหนี้ก้อนโต

สาวป่วยโรคมะเร็งร้องทนาย ถูกหมอดูชื่อดังวงการบันเทิง อักษรย่อ "อ." หลอกบูชาองค์เทพดูดเงินกว่า 2 ล้านบาท ลำบาหซ้ำกว่าเดิมต้องกู้เงินมารักษาตัว
วันนี้( 22 ก.ย.)เมื่อเวลา 10.00 น. ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม นางสาวเอ อายุ 41 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ป่วยเป็นมะเร็ง เดินทางนำเอกสารหลักฐานขอความช่วยเหลือ จากทนายรณณรงค์ แก้วเพชร ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม นางชฎาภรณ์ พงศ์ทอง ที่ปรึกษามูลนิธิหลังถูกหมอดูชื่อดังในวงการบันเทิง ดูดเงินหลอกให้บูชาองค์เทพสูญเงินรวมกว่า 2 ล้านบาท
นางสาวเอ ผู้เสียหายกล่าวว่า ตนป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก โดยรู้จักหมอดู "อ." คนนี้จากการดูทีวีรายการ ฉ รายการหนึ่ง ที่นำมาออกรายการจนหลงเชื่อศรัทธาว่าจะช่วยปัญหาชีวิตตนได้ จึงค้นหาข้อมูลก็พบว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีการดูดวงทำพิธีให้กับนางเอกสาวชื่อดัง บ และอีกหลายคน จึงได้ติดต่อผ่านทาง LINE ที่ทางรายการบอกไว้เพื่อที่จะ ดูดวง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูดวงครั้งละ 999 บาทแต่ต้องรอหนึ่งถึงสองปี แต่ถ้าอยากได้คิวด่วน ต้องเสียค่าดูดวง 5,000 บาท ต้องรอครึ่งปี ถ้าจะลัดคิวคิวด่วนต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท โดยทางแอดมินของกลุ่ม LINE อาจารย์คนดังกล่าวมีการแจ้งค่าใช้จ่ายในการบูชาองค์เทพต่างๆ
โดยบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรอาจารย์ก็จะทักมาบอก ดูดวงในไลน์ ซึ่งของตนอาจารย์ทักว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจ ให้บูชาองค์เทพพระพิฆเนศ และองค์เทพพระรัศมี องค์ละ 45,000 บาท รวมแล้วบูชา 2 องค์เสียเงินไป 90,000 บาท ตลอดเวลา 3 เดือนที่ตนหลงเชื่อศรัทธาได้บูชาองค์เทพต่างๆร่วมถึงบริวารองค์เทพที่อาจารย์บอกว่าดีไปประมาณ 20 องค์ เป็นเงินกว่า 2,000,000 บาท แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น แต่กลับหนักกว่าเดิม ช่วงแรกไม่ได้ดูดวงแต่มาดูดวงช่วงระหว่างทางที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ต่อไป มีการบอกว่าองค์เทพอยากจะมาอยู่กับตน ทุกๆครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการบูชาองค์เทพ ในช่วงหลังไม่ ได้อยากได้องค์เทพแล้ว เพราะไม่รู้ว่าต้องเสียเงินค่าบูชาอีกเท่าไหร่ ต้องคอยลุ้นว่าราคาแพงหรือไม่ ตอนนี้เป็นหนี้สินเพราะกู้เงินมาเช่าบูชาองค์เทพจนแทบหมดตัว แถมต้องรักษาตัวเองจากการป่วยเป็นมะเร็ง แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นพยายามตั้งสติ ไม่ให้หลงเชื่อแต่ตนมีจิตใจที่อ่อนแอและไขว้เขวจึงทำให้มาถึงจุดนี้ หลังรู้ว่าถูกหลอกได้สอบถามคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันก็พบว่ามีคนถูกหลอกแบบเดียวกับตนหลายสิบรายทั่งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ด้านทนายรณรงค์ กล่าวว่าตอนนี้ไม่ได้เปิดเผยชื่อ ของหมอดูคนไหนหลังแถลงเสร็จแล้วจะดูเรื่องข้อกฎหมายและจะพาผู้เสียหายไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อส่งเรื่องให้ทางเจ้าหน้าที่ ตอนแรกจะโฟนอินผู้เสียหายที่อยู่ต่างแดนแต่ขอเก็บไว้ในช่วงหลัง ถ้ามีใครเป็นผู้เสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นสามารถประสานมาได้ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม