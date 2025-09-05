อดีตจิตอาสา ร้อง บช.ก.ตรวจสอบ "เจน ญาณทิพย์" ปม"ยันต์กรามหมู-รับบริจาคทอง

ทนายรณณรงค์ พาอดีตจิตอาสา ร้องตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบ "เจน ญาณทิพย์" ขาย "ยันต์กรามหมู"อ้างคุณวิเศษเกินจริง- รับบริจาคทองคำหลอมเศียรพระพุทธรูป
วันนี้ (5 ก.ย. ที่ริมฟุตบาทหน้าตลาดนัดรถไฟ แดนเนรมิต นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พาตัวแทนอดีตจิตอาสาเข้าเเจ้งความ " เจน ญาณทิพย์ " หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ จากกรณีการจำหน่าย "ยันต์กรามหมู" อ้างคุณวิเศษเกินจริง และการรับบริจาคทองคำ แต่ยังไม่ชัดเจนว่านำไปถวายครบถ้วนหรือไม่
นายเอก (สงวนชื่อและนามสกุล) หนึ่งในตัวเเทนอดีตจิตอาสา กล่าวว่า ตนเริ่มรู้จักกับ เจน ญาณทิพย์ จากรายการโทรทัศน์ จึงสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสา โดยตนได้ดูเเลในส่วนของ "ยันต์กรามหมู" ราคาร 3,000 บาท ที่อ้างว่ามีคุณวิเศษหากมีไว้จะเเก้โรคคางทูม รวมถึงป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ แต่ในคำโฆษณา ไม่ได้บอกว่าเป็นกรามหมู ซึ่งกระบวนการที่ทำค่อนข้างที่จะสกปรก โดยจะมีการไปเหมาเข่งหมูจากโรงฆ่าสัตว์ มาประมาณ 200-300 บาท เเห่งหนึ่งในต่างจังหวัด มาหลายกิโล มาขูดเนื้อออกจากกรามหมู ให้สะอาดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำและตากเเดด ก่อนที่จะมีการเขียนยันต์ลงไปตามแบบที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้มีเสกคาถาแต่อย่างใด วันหนึ่งหลายร้อยอัน ซึ่งแบบยันต์ได้รับข้อมูลมาว่าเอามาจากในกูเกิ้ล
นายเอก กล่าวต่อว่า ตนทำจิตอาสากับเจน ญาณทิพย์ มาประมาณ 4-5 ปี ก่อนออกมาเขียนยันต์ลงไปในกรามหมูและทางเจน ญาณทิพย์ ก็ได้มีการขายไปแล้วกว่า 300-400 อัน ยืนยันว่า จิตอาสา ทุกคนมีงานประจำทำอยู่เเล้ว และไม่เคยได้รับเงินเดือนจาก เจน ญาณทิพย์ เลยสักบาท ส่วนตัวรู้สึกโง่มากที่เคยหลงเชื่อเเละศรัทธา
ด้าน นายแมน (สงวนชื่อและนามสกุล) อีกหนึ่งในตัวเเทนอดีตจิตอาสา เล่าว่า เริ่มรู้จักกับตัวของเจน ญาณทิพย์ จากรายการโทรทัศน์เหมือนกัน และ เห็นแนวทางการทำบุญค่อนข้างจับต้องได้จริงในตอนนั้น จึงมีการติดต่อขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานจิตอาสาของเจน ญาณทิพย์ ซึ่งตนทำอยู่มาประมาณ 1 ปี ครึ่ง ทำในส่วนของการดูแลเรื่องทองคำที่ เจน ญาณทิพย์ เปิดรับบริจาค โดยอ้างว่านำไปหลอมใส่บริเวณเกศของเศียรพระพุทธรูป และ หลอมใส่ลงในเจดีย์ ที่จะมีการการจัดทำขึ้นใน สถานปฏิบัติธรรม อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ใน จ.เพชรบูรณ์ ช่วงเดือน พ.ย. 64 อ้างว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในต้นปี 65 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า โดยอ้างว่ามีโจรขึ้นไปขโมยของที่สำนักฯ บวกกับเจดีย์เกิดรูรั่วจึงยังไม่สามารถทำได้ เเต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งเเต่ 31 ส.ค. 64 ก่อนรับบริจากเสียอีกจึงเกิดการตั้งคำถามเเละอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบว่าทองคำเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่ เพราะตนก็เป็นหนึ่งในคนที่บริจารไปเช่นกันและอยากได้ทองคืน
ด้านนายรณณรงค์ กล่าวว่า วันนี้มาแจ้งความให้ตรวจสอบการขายยันต์กรามหมู ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่ และให้ตรวจสอบการขายมีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้ทราบหรือไม่ ตามเรื่องของข้อหาฉ้อโกงประชาชน รวมถึง ทองคำบริจาคที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้าไปว่ายังอยู่ครบหรือไม่ หากตรวจพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่พบก็ถือว่าคุณเจน ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อไป