กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน กลางงานสารทเดือนสิบ ถูกแทงบาดเจ็บ 2 ราย ตร.รวบมือมีดทันควัน

เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างวัยรุ่น 2 กลุ่ม ภายใตงานสารทเดือนสิบ ม.รามคำแหง มีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ตำรวจเข้าจับกุมมือมีดไว้ได้ทันคุมตัวส่ง สน.หัวหมากดำเนินคดี เตรียมฝากขังจันทร์นี้
วันนี้ (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ภาสกร มณีรัตน์ สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งวัยรุ่นยกพวกตีกัน ที่งานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังสายตรวจและสายสืบ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณลานกว้างหน้าม.รามคำแหง มีงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2568 มีประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงาน ที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง พบผู้รับบาดเจ็บ 2 คนถูกอาวุธมีดเลือดอาบ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี และ นายบี (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ถูกอาวุธมีดแทงที่ท้องและฟันที่หลัง ทั้งสองนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือส่ง รพ.ตำรวจ
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน ขณะนั้นวงดนตรีศิลปินดังกำลังร้องเพลง ขณะที่ด้านล่างเวทีได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น และหลังจากนั้นศิลปินดังประกาศหยุดการแสดงทันที ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่า เป็นนักศึกษา ย่านมีนบุรี พยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้ 1 คน ก่อนนำไปสอบสวนที่ สน.หัวหมากเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.หัวหมาก เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้ก่อเหตุได้พยายามหลบหนี โดยซ่อนตัวเข้าไปในกลุ่มประชาชนที่มาเดินเที่ยวภายในงาน แต่ชุดสืบสวนที่แฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ สามารถจับกุมตัวได้ทันที ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวน เบื้องต้นทราบว่า เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างวัยรุ่น 2 กลุ่ม โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่า ไม่เคยรู้จักกับผู้บาดเจ็บมาก่อน จากนั้นมาเจอกันและมีเรื่องทะเลาะกันภายในงาน หลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำเพื่อขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของ นายเก่ง (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ขณะนี้ถูกดำเนินคดีข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ และพกพาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงงานสอบสวนเตรียมจะควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาวันจันทร์ ที่ 22 ก.ย.นี้
ขณะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ในงานสารทเดือนสิบ ว่า ตามที่ปรากฏข่าวกลุ่มวัยรุ่นพกอาวุธเข้าทำร้ายร่างกายผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตในเทศกาลสารทเดือนสิบ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ในคืนวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงว่า งานออกร้านสารทเดือนสิบ เป็นงานที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของนักศึกษา และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าไม่อนุญาตให้นำสุราหรือเครื่องดืมมึนเมาเข้ามาจำหน่ายหรือเสพในงานโดยเด็ดขาด ตลอดจนห้ามพกพาอาวุธหรือมีเหตุพิพาทใด ๆ หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้รับรายงานในเบื้องต้นว่ากลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก บางรายสังกัดสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ขณะนี้ถูกจับกุมและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด