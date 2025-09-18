ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อน ! ยึดกว่า 50,000 ชิ้น มูลค่าทะลุ 10 ล้าน

MGR Online - บก.ปคบ. รวบผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อน ตามยึดของกลาง 50,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท สารภาพส่งผ่านขนส่งเอกชน ทำมาแล้ว 4 เดือน
วันนี้ (18 ก.ย.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. ติดตามจับกุม นายณัฐธัญ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี และ น.ส.รัตนวดี (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ของกลาง บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง , บุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหัว และตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 50,000 ชิ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาท โดยจับกุม บริเวณซอยเพิ่มสิน 40 แขวงและเขตสายไหม กทม. ต่อเนื่อง บ้านเลขที่ 55/2 แขวงและเขตสายไหม กทม.
สืบเนื่องพฤติการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไป และเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าจึงได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ ต่อมาพบ นายณัฐธัญ ได้นำกล่องพัสดุสินค้าต้องสงสัยออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ เตรียมส่งให้กับบริษัทขนส่งเอกชน จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบบุหรี่ไฟฟ้าของกลาง จึงควบคุมตัว นายณัฐธัญ ขยายผลต่อยังบ้านพัก ยึดบุหรี่ไฟฟ้าหลายชนิด รวมประมาณ 50,000 ชิ้น เป็นเงินประมาณ 10,000,000 บาท
สอบถามคำให้การผู้ต้องหา รับว่าได้เช่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้า เพื่อที่จะลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั่วไปโดยจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยลักลอบเปิดมาได้ประมาณ 4 เดือน
เบื้องต้น แจ้งข้อหา “ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ มีคำสั่งห้ามผลิตเพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 29/9,56/4, คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 24/2557 ลง 8 ก.ค. 67, ร่วมกัน ซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดย ประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร”