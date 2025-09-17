เผยยอดบริจาควัดนาป่าพง 4-5 ปีหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน-"บิ๊กเต่า"สั่งเร่งสอบนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่

รอง ผบช.ก.เผย ส่งเรื่องเงินบริจาควัดนาป่าพง 12 ล้านให้ ป.ป.ช.แล้ว เร่งตรวจสอบนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ เผยผู้เกี่ยวข้องเกือบ 10 คน ยังไม่ทีใครติดต่อชี้แจงพบ 4-5 ปีเงินบริจาคหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท
วันนี้ ( 17 ก.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินวัดจำนวน 12.2 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีสีการายหนึ่ง ว่าคดีดังกล่าวมีทนายมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีที่ บก.ปปป. และกองปราบปรามโดย บก.ปปป. ได้ส่งเรื่องนี้ไปที่ ป.ป.ช. พิจารณาและดำเนินการต่ออยู่ระหว่างรอว่า จะส่งเรื่องกลับมาให้ทำต่อ หรือไม่ตามกรอบระยะเวลา 30 วัน อีกส่วนเป็นเรื่องของกองปราบที่มีคนร้องให้ตรวจสอบ วัดนาป่าพง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่คาด สัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้า
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า จากการแถลงข่าวของวัดวานนี้ บางส่วนรับฟังเป็นข้อมูลซึ่งสอดคล้องกันแต่บางส่วนขัดแย้งกัน ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ และบางส่วนมีผู้เสียหายร้องทุกข์ โดยวัดพูดไปทางเดียวกัน และมีบางประเด็นไม่ตรงกันแต่ยังไม่อยากตั้งประเด็น เพราะกำลังมองเรื่องบัญชีเงินวัดที่บริจาคว่า เป็นเจตนาที่บริจาคหรือเอาไปใช้เป็นมูลนิธิ แต่เรามองแค่เงินเอาไปใช้ประโยชน์จากกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือเอาไปใช้ส่วนตัว และเงินที่บริจาคเข้ามาเรื่อยๆที่ไม่เกี่ยวกับ 12.2 ล้านบาทอยู่ที่ไหน เปิดบัญชีเพิ่มหรือไม่ เงินอยู่ที่ต่างประเทศหรือไทย ถ้าอยู่ต่างประเทศก็เป็นการกระทำความผิดก็อาจทำผิดนอกราชฯ และต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นคือการเปิดมูลนิธิที่ประเทศเยอรมันในปี 56-59 ได้ตรวจสอบแค่ส่วนนี้เป็นบัญชีที่ได้ตรวจสอบ และพบเงินไหลเวียนพอสมควร ย้ำว่า 4-5 ปีนี้มียอดเข้ามาเยอะมาก ต้องบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระมีจิตวิทยา ในการสอน แต่ตำรวจมองเรื่องการกระทำผิดที่ต่างประเทศเป็นเรื่องเล็ก แต่เรื่องหลักคือการบริจาคเงินจากบัญชีต่าง ๆ ของวัด และเงินพวกนี้น่าจะเป็นเงินจำนวนมาก ส่วนความสัมพันธ์ของสีกาที่เยอรมัน เบื้องต้นสีกาพลอยมีสามีอยู่แล้ว และทั้งคู่ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน เพราะน่าจะเป็นเพียงโยมอุปัฏฐากที่มีความเคารพนับถือ และได้เงินเดือน เดือนละประมาณ 120,000 บาท และเบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการเกือบ 10 คน ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสขณะนี้ยังไม่ทีใครติดต่อเข้ามาแต่จะต้องชี้แจงหรือไม่ขอเวลาตัดสิน
มีรายงานว่าจากการตรวจสอบเงินบริจาคภายในวัดย้อนหลังไปเพียงประมาณ 4-5 ปี พบยอดเงินบริจาคหมุนเวียนถึง 500 กว่าล้านบาท