ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7 อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดดอนรวบ

วันที่ 12 ก.ย. หม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมด้วย นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียวานิช จำกัด ร่วมอัญเชิญผ้าพระกฐินซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานให้ เพื่อเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดดอนรวบ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อันมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นางพณณกร ชูกิตติวิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นประธานอุปถัมภ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชุมพร
ทั้งนี้ หม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช กล่าวว่า กำหนดการงานทอดผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดดอนรวบ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.ซึ่งตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาทุกท่านเดินทางมาร่วมทำบุญกันให้มากๆ เนื่องจากการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา หนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ก็ยังต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทุกคน หากพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเสื่อมถอย ละทิ้งศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ในอนาคตกาลเบื้องหน้าเชื่อว่า ธรรมะก็ยิ่งถอยห่างจากใจคนไทย จนกลายเป็นสังคมไร้อารยธรรม ก่อให้เกิดปัญหานานา ทั้งลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฉ้อโกง บานปลายถึงการ รบ รา ฆ่าฟัน อย่างไร้มนุษยธรรม ไม่ต่างจากที่ หลายๆ ประเทศกำลังเผชิญอยู่
ส่วนนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กล่าวว่า ตนในฐานะอดีตลูกศิษย์วัด แต่ที่ได้ใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ ก็เพราะได้มีโอกาสบวชเรียนหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นสามเณร อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ศึกษาทางธรรมจนสำเร็จนักธรรมเอก จึงสามารถยืนยันได้ว่า ดราม่าของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ สาเหตุเพราะตัวบุคคลที่แฝงเข้ามาทำให้เสื่อม หาได้เสื่อมเพราะตัวศาสนาเองไม่ สงฆ์รายใด ไม่ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติตรง ไม่ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม นำตนเองไปสู่การเป็นคู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ นั่นไม่ใช่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า แต่เป็นเพียงคนห่มผ้าเหลือง ที่ทำผิดศีลธรรม นำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเองก็เท่านั้น
"หากสงฆ์รายใด ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ นั้นแหละคือ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่การสักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า จึงจะรับว่าเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้า ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดกาล" นายอิศรากรณ์ กล่าว.