รวบนายกเทศมนตรีท่าศิลา เรียกรับเงินพนักงานแลกต่อสัญญาจ้าง เสียหายกว่า 1 แสน

"บิ๊กเต่า"นำทีม ปปป.-ป.ป.ท.-ป.ป.ช. รวบนายกเทศมนตรีท่าศิลา เรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเหมาฯรายละ 2.5 หมื่น แลกต่อสัญญาจ้าง เสียหายกว่า 1 แสนบาท
วันนี้ (3 ก.ย.)พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท. เขต 4 นำกำลังจับกุมนายมานะ อายุ 46 ปี นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาอ.ส่องดาว จ.สกลนครตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 22/68 ข้อหา "ฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับผลประโยชน์โดยมิชอบฯ, เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบฯ ,เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ, เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบฯ" และนายวินัย อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 23/68 ข้อหา "ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียก รับ ผลประโยชน์ฯ, สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ, เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับปลประโยชน์ฯ" โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ เทศบาล ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรับแจ้งจากพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลท่าศิลา ว่านายกเทศมนตรีฯ มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเหมาฯ เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งหากผู้ใดไม่จ่ายจะไม่ทำการต่อสัญญาให้ โดยเมื่อประมาณเดือน มิ.ย 68นายกเทศมนตรีฯ ได้เรียกประชุมลูกจ้างเหมา ประมาณ 50-60 คน และได้ให้หัวหน้าสายงานประปาแจ้งแก่ลูกจ้างว่าทางเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ หากใครต้องการต่อสัญญา จะต้องจ่ายเงินให้แก่นายกฯ จำนวน 25,000 บาทต่อคน หากไม่จ่ายก็จะไม่ต่อสัญญาจ้างกับทางเทศบาลฯ ด้วยความกลัวว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาพนักงานจ้างเหมาหลายรายจึงนำเงินมอบให้รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1 แสนบาท
ต่อมาพนักงานจ้างเหมาได้รวมตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ ก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายนำเงินสดส่งมอบให้นายกฯ แต่นายกฯ สั่งให้นำไปมอบกับนายวินัย เพื่อนสนิท กระทั่งเจ้าหน้าที่จับกุมทั้งสองได้ดังกล่าว ก่อนนำส่ง กก.3 บก.ปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป