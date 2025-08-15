ทิดสฤษดิ์ - สีกาคนสนิท" วืดประกัน ส่งตัวนอนคุก คดียักยอกทรัพย์ 4 ล้าน

"ทิดสฤษดิ์ - สีกาคนสนิท" วืดประกัน ส่งตัวเข้าเรือนจำ คดียักยอกทรัพย์ 4 ล้าน ศาลชี้คดีโทษสูง-เกรงหลบหนี
วันนี้ (15 ส.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตลิ่งชัน พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กก.4 บก.ปปป.)ได้ควบคุมตัวนายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อายุ 66 ปีหรือทิดสฤษฏิ์ อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรค์ และน.ส.ภูธินี กวินพิศาล อายุ 57 ปี สีกาคนสนิท ผู้ต้องหาที่1- 2 ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ
กรณีที่ผู้ต้องหาทั้งสองร่วมกันยักยอกเงินวัดนครสวรรค์กว่า 4 ล้านบาทไปโดยทุจริต มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคมนี้
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธ
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาทนายความผู้ต้องหาทั้งสอง ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว
อย่างไรก็ตามศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ทรัพย์ที่กระทำผิดมีจำนวนมากอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจ หากปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอาจหลบหนีได้ รวมทั้งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง