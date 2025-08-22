บุกรวบ ปลัด อบจ.มุกดาหาร รีดผู้รับเหมา 7 แสน แลกอนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้างถนน

รอง ผบช.ก.นำทีมบุกรวบ ปลัด อบจ.มุกดาหาร รีดทรัพย์ผู้รับเหมา 7 แสน แลกอนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน
วันนี้ (22 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง ผกก.3 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ ,ข่มขืนใจให้บุคคลอื่นมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ได้ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าสืบเนื่องจากได้มีตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ บก.ปปป. ว่า ถูก ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นปลัด อบจ.มุกดาหาร ข่มขู่เรียกเงินแลกกับเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หลังก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวได้ชนะประมูลงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกับ อบจ.มุกดาหาร รวม 7 โครงการ มูลค่า 12,773,000 บาท โดยมี ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร เป็นผู้ลงนาม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า หลังส่งมอบงานและเบิกเงินได้เพียง 2 โครงการ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร กลับบ่ายเบี่ยงไม่ให้เบิกเงินอีก 5 โครงการที่เหลือ อ้างว่างานไม่เรียบร้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงทางบริษัทได้ทำงานถูกต้องครบถ้วนและมีการเซ็นตรวจรับแล้ว ก่อนที่ต่อมา ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร จะยื่นข้อเสนอขอเรียกรับเงินค่าตอบแทน 10% ของโครงการ คิดเป็นเงินประมาณ 700,000 บาท ด้วยความที่ผู้เสียหายเกรงว่าหากไม่ทำตามก็จะไม่สามารถเบิกเงินค่าดำเนินการได้ จึงจำยอมนำเงินสดไปส่งมอบให้กับ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ก่อน จำนวน 5 แสนบาท โดยนำไปวางตามจุดที่นัดหมาย แต่เมื่อ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร เห็นว่าได้รับเงินไม่ครบ จึงโทรทวงเงินส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจนำเรื่องเข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปปป. จนนำมาสู่การจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป