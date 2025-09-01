ผบ.ตร.เผยบัญชีแต่งตั้งนายพลสีกากีเรียบร้อยดี ย้ำหากมองว่าไม่เป็นธรรม ยื่นร้อง ก.พ.ค.ตร. ได้ใน 30 วัน

ผบ.ตร. เผยประชุม ก.ตร. แต่งตั้งโยกย้ายนาลพลสีกากีเรียบร้อยดี เตรียมเสนอนายกฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ มีผล 1 ต.ค. 68 ย้ำหากมองว่าไม่เป็นธรรม ยื่นร้อง ก.พ.ค.ตร. ได้ใน 30 วัน
ผบ.ตร. เผยผลประชุม ก.ตร. แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ปี 68 จบเรียบร้อย ต่อไปเตรียมนำรายชื่อเสนอ ครม. ก่อนทูลเกล้าฯ ให้มีผล 1 ต.ค. พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (1 ก.ย.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า
ความคืบหน้าหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม) ที่ใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมงในการพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
การประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปและจบลงด้วยดี
หลังจากจากนี้ ก.ตร. จะนำรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการพิจารณาแล้ว เสนอให้นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามลำดับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
สำหรับกรณีที่อาจมีข้าราชการตำรวจบางรายรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ ยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป