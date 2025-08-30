ปคม.รวบทหารกะเหรี่ยง KNU รับจ๊อบขนพม่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตำรวจ ปคม. ดักรวบทหารกะเหรี่ยง KNU รับจ้างขนแรงงานเมียนมา 21 คน เข้าเมืองผิดกฎหมาย
วันนี้ (30 ส.ค.) พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายภูรี อายุ 32 ปี พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 21 คน แบ่งเป็นชาย 16 คน หญิง 5 คน พร้อมของกลาง รถกระบะฟอร์ด แรนเจอร์ ทะเบียน บธ 8510 กาญจนบุรี และรถกระบะอีซูซุ ดีแม็ก ทะเบียน กร 7455 ราชบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จะเข้ามาในพื้นที่บ้านเขาปู่คง หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี จึงนำกำลังเข้าสังเกตการณ์ ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัย 3 คัน จอดอยู่ริมถนนลูกรัง จึงแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบ รถกระบะมิตซูบิชิ ไททัน ทะเบียน 3 ฒฎ 9383 กรุงเทพมหนคร ได้เร่งเครื่องหลบหนีไป
ส่วนรถกระบะฟอร์ด แรนเจอร์ ทะเบียน บธ 8510 กาญจนบุรี คนขับได้ลงจากรถและวิ่งหนีเข้าป่าไป ขณะที่รถกระบะอีซูซุ ดีแม็ก ทะเบียน กร 7455 ราชบุรี เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายภูรี ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นคนขับ พร้อมกับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 10 คน ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในรถและท้ายกระบะ จากการตรวจสอบรถกระบะฟอร์ดที่คนขับหลบหนีไป พบแรงงานชาวเมียนมาร์อีก 11 คน รวมแรงงานทั้งหมด 21 คน
สอบสวน นายภูรี ให้การว่า ตนเองเป็นกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยง KNU (Karen National Union )ได้รับงานจากเพื่อนทางเฟซบุ๊กให้ไปรับแรงงานที่บ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปส่งที่บ้านเขาปู่คง โดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาท เมื่อสอบถามแรงงานผ่านล่าม ทราบว่าแรงงานแต่ละคนจ่ายเงิน 20,000 บาท เพื่อเดินทางไปทำงานที่โรงงานใน จ.สมุทรสาคร โดยลักลอบเดินทางมาจากเมืองย่างกุ้งผ่านเมืองทวายและเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จนกระทั่งมาถูกจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา"ให้คนต่างด้าวซึ่งตนรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” แก่นายภูรี ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป