“บิ๊กเต่า” บุกสภา ร้อง “กมธ.ตำรวจ” ขอความเป็นธรรม โผโยกย้าย“นายพลตำรวจ” ย้ำ ให้ยึดพ.ร.บ.ตำรวจ ปี 65 นึกหลักอาวุโส-ความรู้-ความสามารถ-ผลงาน ไม่ใช่ย้อนยุค ใช้ดุลยพินิจ ตั้งคนใกล้ชิด พวกพ้องเพื่อนร่วมรุ่น ลั่น ใครขาว-ใครดำ -ใครเทา ในวงการรู้หมด จี้ ก.ตร.ทบทวน หวั่น บั่นทอนดาวรุ่ง ตำรวจระดับปฏิบัติงาน ขอพลีชีพเป็นหนังหน้าไฟตัวเองไม่ได้ ไม่เป็นไร ขอพี่น้องตำรวจทั่วประเทศได้ตามสิทธิ์ ขู่ รอดูถ้าออกตามโผ จ่อยื่นฟ้องฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซ้ำ ด้าน ปธ.กมธ.ตำรวจ สภาฯ เด้งรับลูก สั่งชงเข้าพิจารณานัดหน้า 4ก.ย. เรียก ผบ.ตร.พร้อมทุกฝ่ายเกี่ยวข้องแจงด้วยตัวเอง
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) ยื่นหนังสือต่อน.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และน.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร ที่ปรึกษากมธ.ตำรวจ พร้อมคณะกมธ. ตำรวจ เรื่องขอความเป็นธรรม ในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง โดยพล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตนได้ยื่นร้องเรียนไปยังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้แล้ว วันนี้มายื่นกมธ.ตำรวจ เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการตำรวจด้วยความถูกต้องชอบธรรม ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่มองว่าน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ถูกลิดรอนสิทธิ์อีกหลายคน ที่ไม่ได้มาร้องด้วยตนเอง อาทิ อาทิ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น
เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กลับไปทบทวน เรายอมรับว่าช่วงการปฏิวัติไม่มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจ พ.ศ. 2565 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพิจารณา การทำอะไรในขณะนั้นทำได้ด้วยดุลยพินิจและใช้ระบบอุปถัมภ์ แต่เมื่อมีพ.ร.บ.ตำรวจแล้ว ก็ต้องกลับมาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมกับคนที่ทำงานโดยตรง ซึ่งพ.ร.บ.ตำรวจมีจุดมุ่งหมายในการแบ่งส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติอาวุโส 50 เปอร์เซ็น อีก 50 เปอร์เซ็น ให้คิดอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถ เจตนารมณ์ต้องการให้คนทำงานได้รับขวัญกำลังใจ ในการที่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่การที่มีกฎเกณฑ์กติกาแล้วไม่ปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ เมื่อผลสัมฤทธิ์ออกมาบ่งบอกถึงการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
“ผมมองว่า การกระทำที่เกิดขึ้นหมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย เรารู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมาใกล้ตัวกับผู้มีอำนาจ และไม่มีผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง เรารู้ เราเห็น เพราะทำงานด้วยกันมา ใครขาว ใครเทา ใครดำ เพราะฉะนั้น สิ่งที่กมธ.ตำรวจ ทำได้คือการให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยความเสมอภาค เจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องการเห็นตำรวจตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม แข่งการทำความดีให้พี่น้องประชาชน ใครที่เทาๆ ดำๆ ก็ต้องมีการพิจารณาว่าไม่ควรหรือไม่ อย่างไร ขอให้ก.ตร.พิจารณาเรื่องนี้ด้วย สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบให้กับตำรวจแล้วมอบให้ประชาชน ถ้ายังเป็นระบบอุปถัมภ์จะนำมาซึ่งความเสื่อม เพราะทุกคนมองแล้วว่า พ.ร.บ.ตำรวจ ต้องมีการบังคับใช้และเดินไปในทางที่ถูกต้อง แต่การที่มีการชะลอคำสั่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ และไม่นำผลการปฏิบัติมาใช้ จะทำให้ตำรวจเสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะอยู่กันแบบเช้าชาม เย็นชาม มีเพื่อนพี่น้องหลายคนที่มีฝีไม้ลายมือยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง มีน้องๆหลายคนเป็นดาวรุ่งที่กำลังจะโต จะทำไปทำไมในเมื่อเขาไม่พิจารณาเรื่องความรู้ ความสามารถ มันส่งผลถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ประชาชนก็จะไม่ได้ ดังนั้น หลักการความเป็นธรรมต้องมาจากข้างบนแล้วลงมาสู่ข้างล่าง ผมมาวันนี้อยากจะมาแก้ไของค์กรตัวเอง ยืนยันว่าตัวผมไม่ได้ ไม่เป็นไร แต่ผมมาเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆหลายคน เพื่อสะท้อนไปถึง ก.ตร. ให้พิจารณาเป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2565 ซึ่งมีน.ส.จิตภัสร์ร่วมยกร่างกฎหมายนี้ด้วย เมื่อปี2565 ผมไม่ได้หวังมาป่วน ไม่ได้หวังมาสร้างความเสียหาย“ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
เมื่อถามว่า การมายื่นร้องต่อกมธ.ตำรวจครั้งนี้ เพราะไม่เชื่อมั่นก.ตร. หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ก่อนที่จะดำเนินการทุกอย่าง ตนได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริง ในการพิจารณาของบอร์ดกลั่นกรองชุดเล็ก เห็นแล้วว่าคนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคนใกล้ชิดผู้มีอำนาจ เพราะก่อนที่มีการประชุม ก.ตร. 3 วัน จะมีการส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ก.ตร.ทุกท่าน เราดูแล้วว่าผลที่ออกมาคือผลสัมฤทธิ์คือมีการชะลอคำสั่ง และคนที่ได้กลับไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในสายตาของพี่น้องตำรวจทั่วไป มีหลายคนที่ร้องแร่แห่กระเฌอ แต่ไม่กล้าออกมาพูด เพราะกลัวนายเล่นงาน แต่ตนเหมือนหนังหน้าไฟ เพราะสู้กับความถูกต้องเป็นธรรมมาเยอะ ชอบเรื่องความเป็นธรรม ดังนั้น การที่ออกมาจึงเป็นสิทธิ์ของประชาชนและข้าราชการที่จะมาขอความเป็นธรรม ไม่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาที่จะมอบหมายหรือไม่อย่างไร เรามาร้องขอความเป็นธรรมในส่วนของเราได้ และย้ำว่าการร้องครั้งนี้ไม่ใช่การร้องเพื่อตัวเอง แต่เพื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด ทั้งผู้การที่ครบ 4 ปี แล้วก็ไม่พิจารณาไปพิจารณาเฉพาะ 5 ปี รองผู้บัญชาการ 2-4 ปี ในส่วนของ 2 ปี ก็ไม่พิจารณา ไปพิจารณาเฉพาะ 3 ปี ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในผลการพิจารณาเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
“ผลที่ออกมากรรม เป็นเครื่องชี้เจตนา ชัดเจนว่า การพิจารณาไม่ได้ใช้หลักการประเมิน แต่ใช้หลักดุลยพินิจ เรื่องมีตั้งแต่การทำประชาพิจารณ์คือ เรียกหัวหน้าหน่วยงานมาทั้งหมดมาประชุมเพื่อตกลงว่าจะทำอย่างไร ให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย พอมีมติว่าให้ใช้การประเมิน ก็ให้กำลังพลทำแบบฟอร์มการประเมิน จากนั้น ผบ.ตร. ส่งการประเมินให้กับกองบัญชาการต่างๆ ประมาณวันที่ 20 ก.ค. 2568 แต่วันที่ 29 ก.ค. 2568 สำนักงานกำลังพล กลับมีคำสั่งให้ชะลอการประเมิน ส่อไปถึงเจตนาที่ไม่ควรจะเป็นเพราะเป็นฉันทามติของตำรวจทั้งประเทศจะมาอ้างว่า ยังใช้การประเมินอยู่ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาปรากฏว่าคนใกล้ตัวได้หมดเลย ผมขอย้ำว่า ไม่จำเป็นต้องถึงผม แน่นอนว่า ผมพลีชีพไปแล้วที่ออกมาครั้งนี้ไม่ต้องกลัว ผมคนจริง แก้ไขปัญหาหน่วยงานมาเยอะ สร้างความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานมาเยอะ พระก็เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้จะมาเปลี่ยนตำรวจดู แต่พอมาดูตำรวจ พบว่าก็มีกฎหมายแล้ว ไม่ได้อยู่ในช่วงปฏิวัติรัฐประหารมาตรา 44 เรามีกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อน ฉะนั้น อย่าแถไถ ไม่เอาๆ อย่างนี้ไม่เอา ตำรวจชอบแถไถ เถลไถล ออกนอกแนวรันเวย์ แล้วก็บอกว่าทำ อยากให้ผู้บังคับบัญชาตั้งสติ ถ้ามีคุณธรรม รู้จักคำว่าให้กับลูกน้อง ลูกน้องก็จะเอาไปให้พี่น้องประชาชนเอง ผมคาดหวังว่า ที่ประชุม ก.ตร. จะเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เราส่งไปแล้วไม่รู้ว่าจะพิจารณาไปในทางใด แต่เรารู้ว่าหลายคนก็เห็นด้วยเพราะทุกคนเคยเป็นตำรวจจะรู้ว่าใครขาว ใครเทา ใครดำ“ รองผบช.ก. กล่าว
เมื่อถามว่า หากผลการพิจารณาออกมาตามโผ จะนำเรื่องนี้ร้องต่อศาลปกครองหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เอาไว้ทีหลัง แต่ตนดูไปถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย การที่จะเข้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ต้องดูผลสัมฤทธิ์ของรายชื่อที่ออกมา อันนี้จะครบองค์ประกอบ ซึ่งเราจะพิจารณาอย่างไรขอดูก่อน
ขณะที่ น.ส.สุณัฐชา กล่าวว่า ตนติดตามการทำงานของพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก.มานาน เพิ่งจะได้เจอตัวจริงวันนี้ เรื่องนี้มีหนังสือร้องเรียนมายังกมธ. ตำรวจ บ่อยครั้ง เป็นอำนาจหน้าที่ของ กมธ.ตำรวจ ที่จะต้องติดตามปัญหาและหยิบยกประเด็นมาพิจารณาโดยใช้กลไกของสภาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปองค์กรตำรวจทำให้เกิดความชอบธรรม เช่นกรณีนี้ กมธ.ตำรวจ พร้อมรับฟังและจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ
โดยเมื่อเช้านี้ เราได้มีการประชุมไปแล้วนัดหนึ่ง และมีมติว่า จะนำกรณีนี้เข้าสู่การประชุม กมธ.ตำรวจนัดหน้า จะพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนตำแหน่งในภาพรวม โดยมีมติให้ กมธ.ออกหนังสือเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เข้าร่วมชี้แจงด้วยตนเองต่อ กมธ.ตำรวจ ในวันที่ 4 ก.ย.68 เชื่อว่า จะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้กระจ่างชัดขึ้น เพราะทุกคนอยากเห็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ตำรวจ ปี65ที่ได้ผ่านสภาฯ ที่มีเจตนาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการตำรวจทุกนายโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง เชื่อว่าหากมีการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกนาย เพราะองค์กรตำรวจถือเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หากองค์กรตำรวจมีความเป็นธรรม สังคมเราก็จะมีความเป็นธรรม ตำรวจก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง