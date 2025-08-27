“ทิดอลงกต" ไม่ยื่นประกันตัว จนท.ส่งเข้าคุกพร้อม "หมอบี” ที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกัน

ศาลอาญาคดีทุจริตอนุญาตให้ฝากขัง "อดีตพระอลงกต-หมอบี" คดีโกงเงินบริจาค-ฟอกเงิน ภายหลัง "อดีตพระอลงกต" ไม่ยื่นประกัน ส่วน “หมอบี” ขอลุ้นยื่นประกัน แต่ศาลไม่ให้ประกัน ชี้โทษสูง เกรงจะหลบหนี
วันนี้ (27 ส.ค.) ความคืบหน้ากรณีพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) ได้ควบคุมตัว อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ชื่อเล่นจอร์จ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" เจ้าของเพจ "งมงาย สไตล์หมอบี" ผู้ต้องหาที่ 1-2 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ 81/2568 ลง 22 สิงหาคม 2568 ข้อหา"เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ,เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ฟอกเงินและสมคนโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน" ไปฝากขังครั้งแรกศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ถ.เลียบทางรถไฟ ตลิ่งชัน ทั้งนี้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประตัว เนื่องจากเกรงจะหลบหนีและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ภายหลังยื่นฝากขังแล้ว ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุญาตให้ฝากขังมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.- 7 ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ผู้ต้องหาที่ 1 ไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้
ส่วนนายเสกสันน์ หรือ หมอบี ผู้ต้องหาที่ 2 ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 2 เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมีมูลค่าสูง พนักงานสอบสวนคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราว เกรงว่าจะหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงให้ยกคำร้อง
หลังจากนั้น เจ้าหน้าราชทัณฑ์จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามระเบียบ
เมื่อเวลา 16.00 น. ภายหลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี นายกสานติ์ ปัญญาชัยรักษา
ทนายความของ นายเสกสันน์ หรือหมอบีกล่าวว่า ตนได้พบกับหมอบี พูดคุยให้กำลังใจกัน บอกให้เข้มแข็งเพื่อรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่เป็นธรรมดาที่หมอบีอาจมีความวิตกกังวลบ้าง เพราะคนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และไม่คิดว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น ตนบอกอีกว่าจะต่อสู้พิสูจน์ความจริงให้หมอบีเต็มที่ จากเท่าที่ตนสังเกตหมอบีมีอาการเพลียเนื่องจากพักผ่อนน้อย
เมื่อถามว่าหมอบีได้พบทิดอลงกตได้มีการพูดคุยหรือไม่ ทนายความบอกว่าทั้งคู่เจอกันแต่ไม่ได้คุยอะไรกัน
ส่วนประเด็นที่ที่ว่าหมอบีมีภรรยาหลายคน และเรื่องราวอื้อฉาวทั้งหมดมาจากหึงหวง ทนายกสานติ์ กล่าวว่า หมอบีมีภรรยาคนเดียว และครอบครัวน่ารัก ภรรยาหมอบีเป็นคนดี ไม่มีออกมาแฉแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์อะไร หรือมีใครออกมาเปิดเผยหลักฐานนี้ ทนายบอกว่า ตนรู้ และตนมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับหลักฐาน ทั้งคลิปวิดีโอที่อยู่ในสำนวน เป็นหลักฐานที่มีคนตั้งใจทำให้ขึ้นมา อาจจะไม่ใช่เรื่องแฉแต่เป็นเรื่องของการตั้งใจให้มีหลักฐานแบบนั้นเกิดขึ้น กำลังตามหาคำตอบอยู่ ถ้าสุดท้ายพิสูจน์ได้ว่ามีคนทำให้หมอบีเสียหายตนจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่า ตนมีหลักฐานเด็ดและข้อเท็จจริง แต่ขอให้เรื่องหมอบีเสร็จสิ้นก่อนจะออกมาเปิดเผย
ด้าน นายยุทธนา มาสำราญ ทนายความทิดอลงกต กล่าวว่า ไม่ได้ยื่นประกัน อดีตพระอลงกต เพราะต้องเตรียมเอกสารการขอปล่อยตัวชั่วคราว ได้มีการประสานไปยังลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้ว มองว่ายังมีเวลาใน 7 ผัดที่จะขอยื่นประกัน รวมถึงทางทนายยังไม่ได้แจ้งต่อศาลว่า อดีตพระอลงกตมีโรคประจำตัว ต้องกินยาแล้วเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ หลังจากนี้จะรอทำเรื่องเอกสารก่อน โดยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับหากยื่นประกันเลยในวันนี้และศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัว
ผู้สื่อข่าวถามทิดอลงกตมีโรคประจำตัวเป็นโรคอะไร นายยุทธนากล่าวว่า ทราบจากว่ามีโรคประจำตัวแต่ยังไม่ได้ไปดูว่ามีเอกสารทางการแพทย์ระบุเป็นโรคอะไร แต่กังวลหากเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว อดีตหลวงพ่อเป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับแวดล้อมภายในอาจจะส่งผลกระทบต่อโรคที่อดีตหลวงพ่อเป็นอยู่ เท่าที่ได้คุยกับอดีตพระอลงกต ไม่ได้เครียดอะไร มีเพียงบอกว่า ช่วงที่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำขอให้คิดว่าเหมือนเป็นการเข้าไปพักผ่อนชั่วคราว และโดยธรรมชาติแล้วอดีตหลวงพ่อมีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามเรื่องการไปออกแบบอาคารเปโตนาส ที่ประเทศมาเลเซีย / นายยุทธนากล่าวว่า ประเด็นนี้อดีตหลวงพ่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแล้ว ยืนยันไปประเทศมาเลเซียจริงแต่ไม่ได้หนีทหาร เรื่องนี้ก็ให้รายละเอียดกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วเช่นกัน โดยขณะที่ตำรวจเข้าจับกุมอดีตหลวงพ่อมีกิจกรรมที่ต้องไปทำที่ใจฟ้าอคาเดมี่อยู่แล้ว เพราะมีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลมาทำกิจกรรม เป็นกิจวัตรประจำวันของหลวงพ่อที่จะต้องไปดูแล และส่วนใหญ่จะออกไปในช่วงกลางดึก ยืนยันว่า ไม่ได้หลบหนี สามารถไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัดได้
นายยุทธนา กล่าวว่า ขณะที่ประเด็นเรื่องเงินสดที่พบอยู่ในรถ ส่วนใหญ่เป็นเงินธนบัตรย่อยทั้งนั้น มีทั้งธนบัตรใบละ 100 บาท 50 บาทและ 20 บาท เตรียมนำไปจ่ายค่าคนงาน หากเป็นการหลบหนีจะไม่ใช้ธนบัตรลักษณะนี้ จะต้องมีการเตรียมเงินไว้ให้พร้อมกว่านี้