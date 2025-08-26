"อ่ำ-จอย" ควง "แอลลี่" เอาผิดมือมืดปล่อยเฟกนิวส์ให้ร้ายบุตรสาวตั้งครรภ์

"อ่ำ-จอย" ควง "แอลลี่" เอาผิดมือมืดปล่อยเฟกนิวส์ลง TikTok ให้ร้ายบุตรสาวตั้งครรภ์
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นายอัมรินทร์ นิติพน นักร้อง นักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรียา อังคสุวรรณศิริ อดีตภรรยา น.ส.อชิรญา นิติพน หรือ แอลลี่ บุตรสาว และทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท และพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีและทำการสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ใช้บัญชี TikTok ซึ่งมีหลายบัญชีที่โพสต์คลิปและข้อความในลักษณะเฟกนิวส์ กล่าวหาในทำนองว่า น.ส.แอลลี่ ได้ตั้งครรภ์ อีกทั้งทางครอบครัวให้การสนับสนุน
อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำพร้อมกับรับเรื่องราวไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดตามกฏหมายต่อไป