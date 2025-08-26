เผย"ทิดอลงกต"ยักยอกเงินวัดซื้อที่ดิน-สร้างสนามบอล-ตั้งบริษัทรวมมูลค่านับพันล้าน เร่งเอาผิดคนใกล้ชิด

รอง ผบช.ก.เผย"ทิดอลงกต"ยักยอกเงินวัดซื้อที่ดิน-สร้างสนามบอล-ตั้งบริษัทรวมมูลค่านับพันล้าน เร่งขยายผลเอาผิดคนใกล้ชิดพบใบสุทธิที่ใช้บวชแล้ว ด้าน "หมอบี"ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามเมื่อ เวลา 15.15 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวภายหลังสอบปากคำ "ทิดอลงกต" และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี" ว่า วันนี้ทางกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง ได้บูรณาการกับซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนเรื่องนี้ โดยได้มีการตรวจค้นทั้งหมด 17 จุด ซึ่งการตรวจค้นขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้น เบื้องต้น อดีตพระอลงกต ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลหลายเรื่องที่มีข้อสงสัย ตอนนี้ทิดอลงกตได้สึกแล้ว และยินดีเข้าสู่กระบวนการ โดยยอมลาสิขา ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ ท่านแยกระหว่างพระธรรมวินัย กับเรื่องกฎหมายบ้านเมือง บางสิ่งก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่บางสิ่งเป็นการผิดกฎหมายบ้านเมืองก็รับสภาพ และยอมสึก โดยก่อนการสึก ท่านได้มีการเทศน์ให้กับประชาชนและพระในการใช้ชีวิต ในการปฏิบัติตน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าสำหรับพฤติการณ์นั้นมีก้อนเงินเข้ามามากมาย ซึ่งมีการนำไปใช้จ่ายซื้อที่ดิน ทำสนามฟุตบอล ลงทุนในรูปแบบบริษัทที่มีทั้งกำไร และขาดทุน ทั้งนี้คาดว่าเงินที่ใช้กระทำความผิดมีมูลค่ามากหลักพันล้านบาท แต่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน และรายการที่มีผู้ศรัทธามากมาย ก็จะมีเงินเข้ามาจำนวนมาก การยับยั้งชั่งใจในการขอรับบริจาคและนำมาใช้มันไม่ตรงกับความเป็นจริง เลยทำให้พระเกิดกิเลส เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิด โดยช่วงแรกท่านทำด้วยจิตศรัทธา แต่ในช่วงหลังเงินมันเยอะ เลยผ่านไปทำรูปแบบอื่น ซึ่งทำมา 10 กว่าปีขึ้นไป ส่วนใบสุทธิที่ใช้บวช พบแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด โดยจะเปิดเผยทีเดียวและขอให้หลักฐานชัดเจนก่อน โดยจะตรวจสอบตั้งแต่เกิดเรื่อง จนถึงวันนี้ และยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีหนังสือสุทธิเล่มใหม่แล้ว รวมถึงเห็นใบสุทธิดังกล่าวแล้ว
เมื่อถามถึงไทม์ไลน์ของทิดอลงกตที่หายไปประมาณห้าถึงหกปี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เขาไม่ได้คัดเลือกทหาร ซึ่งเรื่องนี้ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ขอไปตรวจสอบก่อน รวมถึงจะต้องมีการสอบปากคำญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด หรือพยานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นมาประกอบ ซึ่งการปลอมใบสุทธิถือเป็นความผิดทางอาญา ส่วนช่วงเวลาที่หายไปนอกจากปรากฏเรื่องของการหนีทหารแล้วยังมีคดีอาญาอื่นด้วยหรือไม่ ทางชุดทำงานได้มีการตั้งธงเอาไว้ ขอเวลาตรวจสอบก่อน
สำหรับเงินหลักพันล้านบาทเกี่ยวข้องกับหมอบีเท่าไหร่ นั้น พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. กล่าวว่า การดำเนินการเรื่องบัญชีใจฟ้า เป็นสารตั้งต้น คือมีเงิน 300 ล้านบาทเป็นคดีหลัก หลังจากนี้ เรื่องของการที่จะต้องขยายผล เรื่องแรก คือ คนที่เกี่ยวข้องว่าบัญชีใจฟ้าว่าตามวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเป็นเงินของวัดพระบาทน้ำพุ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เรื่องที่ 2 ขยายผลเกี่ยวกับทรัพย์สิน คนใกล้ชิด ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดหรือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือไม่ก็แจ้ง ปปง. เพื่อยึด และดำเนินการตามกฏหมาย ปปง.
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง วันที 8 สิงหาคม และมีการถอน กว่า 1,000,000 กว่าบาทมีการโอนให้กับวัดหรือไม่ ข้อมูลเบื้องต้นมีการปิดบัญชีแล้ว แต่จำวันที่ไม่แน่ใจ ซึ่งตอนนี้ปิดบัญชีแล้ว เปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีวัดแล้ว โดยเปลี่ยนจากบัญชีของบุคคลภายนอกกลับมาเป็นบัญชีวัด ส่วนรายละเอียดว่าเปลี่ยนอย่างไรนั้น เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกทีนึง และจากการประเมิน มีประเด็นมีความผิดปกติ ซับซ้อนอย่างไรบ้าง ก็พบว่า ด้านการทำธุรกรรม เส้นเงิน เนื่องจากคดีนี้โอนเงินสดเกือบทั้งหมด ซึ่งทำให้ยุ่งยากในการสืบหาเส้นเงินจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน
พล.ต.ต.วิทยา ยังกล่าวด้วยว่า ยอดเงินที่หลวงพ่อพกติดตัว ขณะถูกจับกุม เบื้องต้นที่รับรายงานประมาณ100,000 ถึง 200,000 บาท ส่วนจะทำอะไรนั้นยังไม่ทราบ โดยทั้งคู่ยังไม่ได้มีการยื่นประกันตัว ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน ซึ่งตามหลักก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่
ส่วนการไปทำธุระตอนตีหนึ่งกว่านั้น พล.ต.ต.วิทยาบอกว่า เอาเป็นว่าเราได้เฝ้าซึ่งมีพฤติการณ์ที่อาจจะหลบหนี จึงต้องดำเนินการจับกุมตามหมายจับ ส่วนที่อ้างว่าไปทำธุระนั้นก็เป็นข้ออ้าง
สำหรับ ตอนเช้าไม่ยอมสึก แล้วเจรจาอย่างไร พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ก็ให้บิ๊กเต่ามา ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า เราพูดถึงคุณงามความดีของท่าน ใช้เวลาเจรจาไม่เกิน 20 นาที ประโยคที่ทำให้ยอมคือสิ่งที่ท่านสร้างมาเป็นเรื่องของการทำคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน สิ่งที่จะทำให้เป็นบุญกุศลแก่ท่าน ก็คือการดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้เดินต่อไป โดยการกระทำอะไรก็ได้ไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียท่านจึงบอกว่าท่านจะลาสิกขา
ส่วนการทำดี แล้วเปลี่ยนมาทำไม่ดีท่านได้อธิบายหรือให้เหตุผลอย่างไร ซึ่งพล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่าได้มีการอัดคลิปตอนท่านเทศน์
ส่วนวงเงิน 1,000 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับ 17 จุด เลยไหม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า เราพบว่ามีเงินหลายหมุนเวียน หลัก 1,000 ล้านบาทขึ้นไป แต่ขอให้ชุดสอบสวนทำงานก่อน ตอนนี้ให้รายละเอียดไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมาร่วม 30 ปีแล้ว ตรวจย้อนหลังไป ถ้าให้ไปเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาด และเสียหายกับหน่วยงาน ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วจะเปิดการแถลงข่าวอีกครั้ง การไปเอาเอกสารจากทางวัดก็พบบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากหลาย 10 คน ต้องใช้เวลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาช่วยกันดำเนินการประคับประคองเรื่องนี้ โดยในกลุ่ม 10 คนมี สถานะอย่างไรกับหลวงพ่อนั้น ก็คือเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องเงิน การถือครองทรัพย์การบริหาร จัดการเรื่องที่ดินต่าง ๆ ที่เกี่ยวพัน บริษัท ตอนนี้ภาพที่เราเห็น ยังเป็นกลุ่มของวัดอยู่ ส่วนของหมอบี ยังอยู่ระหว่างการให้การอยู่ แต่ว่ายังให้การเป็นประโยชน์เท่าไหร่
ด้านนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ปปท. บอกว่า ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงวันนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เบื้องต้นที่พอจะกล่าวได้มีเข้าไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลรายบุคคล ยอดจำนวนเงินต้องใช้คำว่า "มหาศาล" ไม่ใช่หลัก 10 ล้านบาทหรือ 100 ล้านบาท แต่เป็นหลักมหาศาล ซึ่งในชั้นนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ และ ปปง. ได้ร่วมกันปฏิบัติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวเพิ่มเติม ถึงกรณีที่อดีตพระอลงกต ลาสิกขาว่า เป็นการยอมลาสิกขาเองภายหลังจากที่ตนเองได้พูดคุยถึงการที่ท่านทำความดีและการทำบุญครั้งสุดท้าย ก่อนลาสิกขา ซึ่งตนเองได้พูดคุยกับท่านว่าท่านอยากจะให้ข้อมูลครั้งสุดท้ายในการสอนประชาชน สอนพระ กับความเสื่อมศรัทธาอย่างไรหรือไม่ ท่านก็เลยอยากจะพูดให้ฟัง แล้วท่านได้เทศนาธรรม เพราะเหตุผลที่ท่านอยากเทศนา เนื่องจากอยากสอนให้ประชาชนและพระเข้าใจในหลักธรรมเรื่องพระธรรมวินัยและเรื่องทางโลกว่าควรไม่ควรอย่างไร โดยเนื้อหาคำเทศนา จะเป็นคำสอนเรื่องกิเลสคนและความประพฤติของพระ