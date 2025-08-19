ป.เตรียมเรียก "ดิว อริสรา" แจงคดียักยอกทรัพย์ "ไฮโซเมย์" หากเบี้ยวเจอหมายจับแน่

รอง ผบก.ป.เตรียมออกหมายเรียก "ดิว อริสรา" ชี้แจงกองปราบคดียักยอกทรัพย์ " ไฮโซเมย์" 62 ล้าน ย้ำหากไม่มาพบตามกำหนดเจอหมายจับแน่นอน
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดี"ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ยักยอกทรัพย์ "ไฮโซเมย์" วาสนา อินทะแสง จำนวน 62 ล้านบาท ว่า ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยออกหมายเรียกไปยังภูมิลำเนาของผู้ต้องหาในกรุงเทพฯ แล้ว ซึ่งตามกฎหมายผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน หากไม่มา ก็เข้าข่ายหลบหนี และจะมีการดำเนินการออกหมายจับต่อไป
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ขณะนี้ ดิว อริสรา ได้มีการประสานเข้ามาเพื่อให้ปากคำหรือยังนั้น พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา ทั้งจากตัวดิวเองหรือจากทนายความ ทั้งนี้ขอย้ำว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน หากผู้ถูกกล่าวหามีการเข้าพบเพื่อให้ปากคำก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามปกติ แต่หากเพิกเฉย ไม่มาตามหมายเรียก ก็จำเป็นต้องขอศาลออกหมายจับต่อไป