ด่วน! "บิ๊กเต่า" นำทีมรวบ "จอนนี่ มือปราบ"-เมีย-จนท.รัฐ ตามหมายจับคดีรุกป่า

รอง ผบช.ก.นำทีมบุกรวบ"จอนนี่ มือปราบ" อินฟลูฯคนดังพร้อมเมีย-จนท.รัฐ ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตฯ ปมสร้างรีสอร์ตรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี
วันนี้ (14 ส.ค.) รายงานแจ้งว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นำกำลังตำรวจ ปปป. , เจ้าหน้าที่ ปปท. และ ปปช. จับกุม ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” ภรรยาและเจ้าหน้าที่รัฐตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบิติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ได้ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
สืบเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมฯ เข้าแจ้งความดำเนินคดี "จอนนี่ มือปราบ" พร้อมพวกสร้างรีสอร์ตรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
ส่วนรายละเอียดทาง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ จะเป็นประธานในการแถลงข่าวที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ต่อไป