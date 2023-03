โฆษกศาลยุติธรรม เตือนภัย “มิจฉาชีพ” ปลอมไลน์ศาล ย้ำห้ามคลิกเด็ดขาด

วันนี้ (30 มี.ค.) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งข้อความ SMS มายังโทรศัพท์ของประชาชนว่า “คุณมีหมายเรียกของศาลยุติธรรม (COJ) หมายเลขคดีดำที่ ผบ. 4803/2565 ติดต่อ coj-line.cc” หรือข้อความอื่นใด และสร้างเป็นลิงก์ข้อความ เมื่อประชาชนอ่านแล้วหลงเชื่อ กดคลิกลิงก์ดังกล่าวเข้าไปจะพบว่าเป็น Application Line สำนักงานศาลยุติธรรม ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมาโดยกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งรูปโปรไฟล์ของไลน์ดังกล่าวจะมีรูปตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม และเขียนข้อความว่า “court of justice” หรือ“court of justice online”โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ศาลยุติธรรม ไม่มี Line Official หรือบัญชีทางการของหน่วยงาน หรือส่งข้อความผ่านทาง SMS ที่จะใช้ในการแจ้งเตือน การส่งหมายในคดีต่าง ๆ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อประชาชนหรือผู้เสียหายแอดไลน์ตามลิงก์ข้อความดังกล่าว โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล ส่งข้อความแชทอ้างว่าได้รับหมายเรียกจากศาลในลักษณะบังคับให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ข่มขู่ ให้เกิดความหวาดกลัวว่าได้กระทำผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น ๆ เพื่อหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือแอบอ้างว่าโอนเงินผิดต้องโอนเงินคืน หากไม่ดำเนินการจะถูกหมายศาล เป็นต้น ทำให้ผู้ที่หลงเชื่ออาจต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโฆษกศาลยุติธรรม กล่าวด้วยว่า ศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายส่งหมายศาล แจ้งหมายศาลผ่านทาง Application Line รวมถึงการขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบส่งข้อความสั้น SMS แนบลิงก์ข้อความให้กรอกข้อมูล หรือโทรศัพท์สอบถาม จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวและอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด และขอให้สังเกตชื่อเว็บไซต์ หรือ URL อย่างละเอียด ไม่คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมล หรือ SMS โดยไม่ทราบแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทั้งนี้ หากประชาชนได้รับหมายศาลและมีข้อสงสัยว่ามีคดีในศาลนั้นตามที่แอบอ้างจริงหรือไม่ สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลที่ระบุในหมายศาล ดังกล่าว โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศาลได้ที่หน้าเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม www.coj.go.th ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้องของหน่วยงานภายในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ