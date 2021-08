ศาลแพ่งยกคำร้อง ไม่ห้ามตำรวจใช้กระสุนยาง ตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของ 2 นักข่าวม็อบ

วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก กรณีน.ส.จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว ทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย นายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวจาก PLUS SEVEN และ นายชาญณรงค์ เอื้ออุดมโชติ ช่างภาพประจำสำนักข่าว The MATTER ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่ระหว่างไปทำข่าวการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายรายละ 700,000 บาท จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นจำเลย ที่ใช้กระสุนยางเข้าสลายการชุมนุม โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ใส่เครื่องหมายแสดงตัว ปลอกแขน บัตรสื่อมวลชน และไม่มีท่าทีคุกคามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใดๆนายธนาพงศ์ กล่าวว่า ได้เรียกร้องค่าเสียหาย กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน รวมถึงเรียกร้องเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต้องได้รับการคุ้มครอง สื่อไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร รัฐอาจปฏิบัติหน้าที่หละหลวมทำให้เราได้รับผลกระทบ วันนี้จึงมาเรียกร้องค่าเสียหาย และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้ตำรวจใช้กระสุนยางโดยภายหลัง นายธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวจาก PLUS SEVEN และนายชาญณรงค์ เอื้ออุดมโชติ ช่างภาพประจำสำนักข่าว The MATTER ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ พร้อมขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเเล้ว ศาลได้ไต่สวนผู้ร้องทั้ง 2 คนเสร็จแล้วต่อมาเวลา 17.43 น.ศาลจึงได้มีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วกรณีนี้โจทก์ทั้งสองเชื่อว่า วันที่ 7 สิงหาคมและอีกต่อไปโจทก์ทั้งสองสื่อมวลชนและประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐดั่งหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ศาลเห็นว่ากรณีเป็นเหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดความเสียหายที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าจะได้รับเป็นเพียงการคาดคะเน คำร้องของโจทก์ทั้งาองไม่มีเหตุผลสมควรที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมาใข้บังคับ กรณีจึงไม่มีเหตุฉุกเฉินตามคำร้องยกคำร้อง